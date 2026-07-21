Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Van Gölü Havzası Sürdürülebilir Gelecek Çalıştayı'nın kapanış oturumunun gerçekleştirildiğini belirterek, göl ekosisteminin ve doğal zenginliklerin korunmasına yönelik çalışmaların süreceğini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Van Gölü Havzası Sürdürülebilir Gelecek Çalıştayı'nın kapanış oturumunun tamamlandığını duyurdu.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Van Gölü'nün korunması gereken eşsiz bir doğal miras olduğunu belirterek, havzanın sürdürülebilir geleceği için çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

Van Gölü'nün sahip olduğu biyolojik zenginliğe dikkat çeken Yumaklı, özellikle yaşam döngüsünün önemli simgelerinden biri olan İnci Kefali'nin, bölgedeki eşsiz ekosistemin ve su kaynaklarının korunmasının öncelikli hedefler arasında yer aldığını kaydetti. Bakan Yumaklı, tarımın sürdürülebilirliği ve şehirlerin geleceği açısından su kaynaklarının önemine vurgu yaparak, 'Günü kurtarmayı değil, yarınları inşa etmeyi hedefliyoruz.' değerlendirmesinde bulundu.

Çalıştayın hayata geçirilmesinde katkı sunan kurumlara teşekkür eden Yumaklı; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sıfır Atık Vakfı, Van ve Bitlis valilikleri, üniversiteler, akademisyenler ve tüm paydaşların çalışmalarının önemli olduğunu belirtti. Van Gölü Havzası'nın doğal değerlerinin korunması, biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilir şekilde yönetilmesi ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla yürütülen çalışmaların devam edeceği bildirildi.