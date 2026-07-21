Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Alican Uludağ ve bazı sosyal medya kullanıcılarının X platformundaki paylaşımlarıyla ilgili 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' ile 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlarından soruşturma başlatıldığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Alican Uludağ ve bazı sosyal medya kullanıcılarının X platformunda yaptıkları paylaşımlara ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, söz konusu paylaşımların Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesinde düzenlenen 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' ile 217/A maddesinde yer alan 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlarını oluşturabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda ilgili hesap kullanıcıları hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Soruşturma kapsamında Başsavcılığın talimatıyla şüphelilerin kimliklerinin tespit edilmesi ve haklarında gözaltı işlemi uygulanması yönünde emniyet birimlerine talimat verildiği kaydedildi.

Başsavcılık açıklamasında, şüphelilerden Alican Uludağ'ın gözaltına alındığı, soruşturmanın ise çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

Hatırlanacağı gibi, sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek 20 Şubat'ta tutuklanan gazeteci Alican Uludağ, tutuklu yargılandığı davanın 21 Mayıs'ta görülen ilk duruşmasında tahliye edilmişti. 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret', 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'yargı organlarını alenen aşağılama' suçlamaları yöneltilen Uludağ hakkında 19 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyordu.