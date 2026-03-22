Tarımsal Üretim ve Küçükbaş Yetiştiricileri (TÜRKYED) Genel Başkanı Nihat Çelik, Dünya Su Günü'nde yaptığı açıklamada, kuraklık ve yeraltı suyu tüketimindeki artışın tarımsal üretimi tehdit ettiğini vurguladı.

ANKARA (İGFA) - TÜRKYED Genel Başkanı Nihat Çelik, 22 Mart Dünya Su Günü vesilesiyle yaptığı açıklamada, son yıllarda iklim değişiklikleri ve azalan yağışların tarımsal üretimde ciddi riskler oluşturduğunu belirtti. Çelik, sulanan tarım alanlarının artmasına rağmen mevcut su rezervlerinde artış olmadığını, bunun da tarımsal sulamada sıkıntılara yol açtığını ifade etti.

Çelik, özellikle kuraklığın yoğun hissedildiği illerde su tüketimi yüksek ürünlerin yetiştirildiğine dikkat çekerek, 'Yerüstü su kaynakları yetersiz olduğu için sulamada kullanılan suyun yüzde 80'den fazlası yeraltı kaynaklarından sağlanıyor. Bu durum hem su kalitesini düşürüyor hem de su miktarını azaltıyor. Ruhsatsız kuyuların kayıt altına alınması, tüm kuyulara sayaç takılması ve ruhsatsız su kuyusu açanlara caydırıcı cezalar uygulanması gerekiyor' dedi.

Vahşi sulama yöntemlerinin toprak verimliliğini tehdit ettiğini belirten Çelik, modern sulama sistemlerine geçişi hızlandıracak projeler, desteklemeler ve teşviklerin DSİ tarafından uygulanması gerektiğini söyledi. Çelik ayrıca, tahrip olmuş sulama kanallarının yerine kapalı sulama sistemleri kurulmasının verimliliği artıracağını, ürün çeşitliliğini destekleyeceğini ve ikinci ürün elde etme şansını yükselteceğini kaydetti.

İklim değişikliklerine adaptasyonun önemine de vurgu yapan Çelik, kuraklığa dayanıklı ürün çeşitlerinin yaygınlaştırılması, ekim-dikim tarihlerinin güncellenmesi ve su kotası sistemlerinin uygulanması gerektiğini belirtti. Çiftçilerin ürettikleri ürünlere göre sulama programlarına uyması için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini de sözlerine ekledi. Çelik, mevcut kullanılmayan su kaynaklarının etkin kullanımının DSİ toplulaştırma çalışmalarıyla birlikte yürütülmesi gerektiğini ifade ederek, elektrik enerjisiyle yapılan sulamalarda Güneş Enerji Sistemleri (GES) kurulmasının maliyetleri düşüreceğini ve su kullanım hizmet bedellerinin devlet tarafından desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Çelik, 'Kuraklık ve su kıtlığıyla mücadele, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için artık bir zorunluluk haline gelmiştir' değerlendirmesinde bulundu.