Bağlama Sanatçısı Mahmut Cemal Sari ile Şiir Deniz Ünal’ın düet çalışması ‘O Yar Gelir’ isimli türkü dinleyiciler ile buluştu.İSTANBUL (İGFA) - Aranjesini de Mahmut Cemal Sari’nin üstlendiği Bitlis yöresine ait olan eser türkü severler tarafından büyük bir beğeni ile karşılandı. Sanatçılar eser hakkında görüşlerini şöyle dile getirdi: "Çok sevilen bu güzel türküyü dinleyicilerin bir de bizim yorumumuzla ile dinlemesini istedik. Eserin aslına sadık kalarak, bağlama ailesi ile beraber keman, gitar, bas gitar gibi Türk Halk Müziği’ne ait olmayan sazların da katılımıyla ortaya çok güzel bir çalışma çıktı.

Keyifle çalıştığımız eserin ortaya çıkma sürecinde birbirinden değerli müzisyenler ile çalıştık. Sonraki zamanlarda da birlikte gerek konser, gerekse birçok projede sık sık dinleyicilerle buluşmayı istiyoruz."

Eser Orpheus Yapım etiketiyle tüm digital platformlarda dinleyicinin beğenisine sunuldu.