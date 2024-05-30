Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Ankara’da siyasi partiler, bakanlıklar ve yerel yönetimleri kapsayan bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Görüşmelerde ekonomi, eğitim başta olmak üzere ülke gündemindeki öncelikli konular ile kentlerin rekabetçiliği, afetlere hazırlık, iş dünyasında verimlilik, dijitalleşme ve yüksek teknoloji kullanımı hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.İSTANBUL (İGFA) - Kuruluşunun 20’nci yılını kutlayan Türkiye’nin en büyük bağımsız iş dünyası örgütü Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), 26 bölgeyi temsil eden federasyonların başkanlarının katılımıyla Ankara’da Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısı düzenledi. TÜRKONFED Yönetim Kurulu, Ankara’da siyasi partilerin liderleri ve temsilcileri ile bir araya gelerek başta ekonomi ve eğitim olmak üzere ülke gündemindeki konular üzerine istişarede bulundu.

ÜÇ SİYASİ PARTİ İLE GÖRÜŞÜLDÜ

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez ve beraberindeki heyet, iki gün süren Ankara temaslarının ilk gününde AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Çakır ve Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç’ı ziyaret etti. Ankara temaslarının ikinci gününe Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ziyareti ile başlayan TÜRKONFED Yönetim Kurulu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile de bir toplantı yaptı. Ziyaretlerde başta KOBİ’lerin yaşadıkları zorluklar olmak üzere ekonomik durumun iş dünyasına etkisi; yeni müfredat ve nitelikli insan kaynağı odağında eğitim; kentlerin rekabetçiliği, afetlere hazırlık, iş dünyasında verimlilik, dijitalleşme ve yüksek teknoloji kullanımı konularında fikir alışverişinde bulunuldu.

ATA’NIN HUZURUNA ÇIKILDI

Anıtkabir’i ziyaret eden TÜRKONFED Heyeti, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktıktan sonra saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı’nı okudu. TÜRKONFED Başkanı Sönmez, Anıtkabir Özel Defteri’ne, “Cumhuriyet ilke ve değerlerinin koşulsuz savunucusu olarak, her alanda kalkınmış, müreffeh ve her bir ferdi için fırsat eşitliğini sağlamış bir Türkiye hayalini güçlendirmeyi sürdüreceğiz. Bu hayalimiz için Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da eğitime çevirdiğimiz rotamızla var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz” yazdı.

İç Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (İÇASİFED) ev sahipliğinde gerçekleşen Ankara ziyaretinde yapılan Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısı’nda ise bölgeler ve sektörler özelinde güncel gelişmeler ele alındı. TÜRKONFED Heyetinde, Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez’in yanı sıra Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Ramazan Kaya, Abdulnasır Duyan, Prof. Dr. Yasemin Açık, Vedat Gizer, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyeleri Yahya Alper Bektaş, Suat Çiftçi, İÇASİFED Yönetim Kurulu Başkanı ve TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Ekinci, İÇASİFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi Adem Akın, Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri Arda Batu yer aldı.