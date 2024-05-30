MÜSİAD Bursa tarafından üyelerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla farklı odak noktalarındaki başlıklarda duayenlerin katılımıyla düzenlenen Müstakil Düşünceler Konferansı’nın bu ayki konuğu Pladis Yönetim Kurulu Başkanı ve Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker oldu. Programda geçmişi 80 yıla dayanan Yıldız Holding’in kurumsal birikimi hakkında Murat Ülker tarafından Bursalı girişimcilere bilgi ve deneyim paylaşımı yapıldı.BURSA (İGFA) - MÜSİAD Bursa Şubesi’nde düzenlenen Müstakil Düşünceler Konferansına MÜSİAD Bursa Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Şenocak ve yönetim kurulu üyeleri ev sahipliği yaparken, çok sayıda üye de katılım gösterdi. ‘Sürdürülebilir Başarı ve Global Marka Yolculuğu’ konusunda Türkiye’nin en büyük gıda üreticilerinden Yıldız Holding’in markaları ve yatırımları hakkında Murat Ülker tarafından yapılan sunum katılımcılar tarafından ilgiyle dinlendi.

ÜLKER’İN BAŞARILARINI MURAT ÜLKER’DEN DİNLEMEK BÜYÜK MUTLULUK

Programın açılış konuşmasını yapan MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Alparslan Şenocak, ‘Sürdürülebilir Başarı ve Global Marka Yolculuğu’ konusuyla düzenlenen Müstakil Düşünceler Konferansı’nın iş dünyasının güncel dinamikleri odağında bilgiyi yaşanmış deneyimlerle birleştiren seçkin konukları ağırlamaya devam ettiğini belirtti. Ülker’in marka değeriyle ülkemizin gurur kaynaklarından biri olduğunu belirten Başkan Şenocak, köklü bir maziye sahip şirketin başarı hikayesini ve gelecek hedeflerini Murat Ülker’den dinlemenin ayrı bir mutluluk olduğunun altını çizdi. Küresel piyasalardaki durağanlığa rağmen Türkiye’nin ihracatının büyümesine dikkat çeken Başkan Şenocak,” İhracat rakamlarının büyümesi ‘Türkiye Yüzyılı’ hedefleri doğrultusunda sektörlerimizin ulusal kalkınma hedeflerine inancını ve kararlığını ortaya koymaktadır. Ülker gibi kurumsallaşmayı başarmış global markalarımızın sayısını artırmak da Türkiye ekonomisinin gelecek hedefleri açısından çok önemlidir” diye konuştu.

93 FARKLI ÜLKE PASAPORTUNA SAHİP 80 BİN ÇALIŞANIMIZ VAR

İş yaşamı ile birlikte sektörel deneyimlerini de MÜSİAD Bursa üyeleri ile paylaştığı konuşmasında, Yıldız Holding bünyesinde çalışan sayısının 80 bin olduğunu belirten Murat Ülker, 80 bin kişinin ise 93 farklı ülke pasaportu taşıdığını vurguladı. Böylesi çok kültürü birlikte barındıran bir kurumun yönetimi kapsamında da sıkıntılar oluşabileceğine işaret eden Ülker, örnek olarak Cidde’de bulunan fabrikalarında personelin anlaşabilmesi için İngilizce, Arapça, Urduca ve Filipince olmak üzere 4 dil kullanıldığını söyledi. Başarılı şirketlerin ana unsurunun mutlu çalışanlar olduğunu da kaydeden Ülker, “Farklı kültürlere mensup çalışanlarımız ile başarılı bir çalışma süreci geçirebilmek için ortak paydada buluşmamızın gerekli olduğunu biliyorduk. Bu nedenle kurum olarak ortaya çıkabilecek sorunları her zaman ‘Mutlu et, mutlu ol’ mottomuz ile çözüme kavuşturduk.” açıklamasını yaptı.

İlgiyle takip edilen programın sonunda Murat Ülker, katılımcılardan gelen soruları da cevapladı.