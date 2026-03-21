İSTANBUL (İGFA) - Küresel mobilite ihtiyacı, artan yaşam maliyetleri ve vize süreçlerindeki belirsizlik, Türk iş insanlarını ikinci oturum izni arayışına yönlendiriyor. Bu eğilimin en güçlü yansımalarından biri ise Yunanistan'a olan talepte görülüyor. Ülkede 27 bini aşkın Golden Visa yatırımcısı bulunurken, başvuruların yüzde 17,6'sını Türk yatırımcılar oluşturuyor.

Yatırım yoluyla oturum ve vatandaşlık alanında küresel liderlerden biri olan Astons verilerine göre; Yunanistan Golden Visa programı, Türk yatırımcıların en fazla tercih ettiği seçeneklerden biri haline gelmiş durumda. Son yıllarda başvuru sayılarında istikrarlı ve güçlü bir artış dikkat çekiyor. Bu ilgi yalnızca finansal getiri beklentisiyle sınırlı kalmıyor; yaşam kalitesi, eğitim olanakları ve uzun vadeli güven arayışıyla şekilleniyor.

İkinci oturum izni yatırımın ötesine geçiyor

Yatırımcıların ikinci oturum iznini yalnızca bir yatırım aracı olarak görmediğini belirten Astons Türkiye Direktörü Yağız Yiğit, bayram dönemine dikkat çekerek şunları söyledi: 'Özellikle bayram döneminde Yunanistan'a giden yatırımcıların, bu seyahatlerini yalnızca bir tatil değil, aynı zamanda yatırım fırsatlarını yerinde değerlendirdikleri bir sürece dönüştürdüğünü görüyoruz. İkinci oturum izni artık iş insanlarının yaşam planlarının önemli bir parçası haline geldi. Süreç çoğu zaman vize kolaylığı motivasyonuyla başlasa da zamanla çok daha kapsamlı bir yapıya evriliyor. Daha öngörülebilir bir yaşam, güvenlik, eğitim olanakları ve uluslararası hareket özgürlüğü bu kararın merkezinde yer alıyor. Artan yaşam maliyetleri ve ekonomik dalgalanmalar, yatırımcıları yalnızca kazanç odaklı değil; aynı zamanda geleceklerini güvence altına alan bir yapı kurmaya yönlendiriyor. Bu tablo, yatırım kararlarının finansal getirinin ötesine geçerek yaşam kalitesini merkeze alan daha bütüncül bir yaklaşımla alındığını gösteriyor.'

Yunanistan Türk yatırımcıların radarında

Bu süreçte Yunanistan'ın Türk yatırımcılar açısından öne çıkan destinasyonlardan biri olduğuna dikkat çeken Yağız Yiğit, şunları söyledi: '250 bin Euro'dan başlayan yatırım modeli, yatırımcılara yalnızca mülk edinme değil, aynı zamanda Avrupa'da yaşam alternatifine erişim imkânı sunuyor. Schengen bölgesinde serbest dolaşım hakkı, aile bireylerini kapsayan başvuru yapısı ve Avrupa'daki eğitim ile sağlık sistemlerine erişim gibi avantajlar, bu modeli daha cazip hale getiriyor. Minimum ikamet zorunluluğunun bulunmaması ise yatırımcıların mevcut yaşam düzenlerini değiştirmeden bu fırsattan yararlanabilmesini sağlıyor. Özellikle Atina gibi merkezi bölgelerde güçlü kira talebi ve değer artışı potansiyeli, bu ilgiyi destekleyen önemli unsurlar arasında yer alıyor. Yunanistan'ın sunduğu bu avantajlar, yatırımcıların hem kısa vadeli kazanç hem de uzun vadeli yaşam planlarını birlikte değerlendirmesine imkân tanıyor.'

Yatırım kararları sahada şekilleniyor

Yiğit, yatırımcı davranışlarında son dönemde belirgin bir değişim yaşandığını vurgulayarak, yatırım kararlarının artık masa başında değil sahada şekillendiğine dikkat çekti. Yiğit; ''Projelerin yerinde incelenmesi, bölgenin deneyimlenmesi ve yaşam koşullarının doğrudan gözlemlenmesi, karar süreçlerinde belirleyici rol oynuyor. Bu yaklaşım, yatırımcıların artık yalnızca teorik verilere değil, birebir deneyime dayalı daha bilinçli ve uzun vadeli kararlar aldığını ortaya koyuyor.''

Astons Hakkında

1989 yılında Londra'da kurulan Astons, yatırım yoluyla oturum ve vatandaşlık çözümleri ile küresel lüks gayrimenkul alanında dünya lideridir. 35 yılı aşkın deneyimiyle Avrupa, Karayipler, Orta Doğu, Güney Pasifik ve ABD dahil 15'ten fazla ülkenin resmi lisanslı program ortağı olarak hizmet veren Astons, bugüne kadar 100'den fazla ülkeden 10 binin üzerinde yüksek net değerli birey ve ailesine toplamda 2,6 milyar doların üzerinde yatırım sürecinde eşlik etmiştir. Şirket; Londra, Dubai, İstanbul, Limasol, Atina, Malta ve Fort Lauderdale dahil 8 küresel ofisi ve sertifikalı uzman kadrosuyla, mülk seçiminden hukuki sürece, oturum başvurusundan ikamet kartı teslimine kadar uçtan uca danışmanlık sunmaktadır. Astons, tüm süreçlerde uluslararası etik standartlara ve yerel yasalara tam uyumla hareket ederek müşterilerine şeffaf, güvenilir ve kişiye özel çözümler sunmayı ilke edinmiştir.