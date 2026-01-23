Yol bisikletinde İstanbul Team (İST), Konya Büyükşehir Belediye Spor (KBB), MBB Continental Cycling Team (BKC) VE Spor Toto Cycling Team (STC) erkekler kategorisinde 2026 yılında UCI takımı olarak tescil edildi.

İSTANBUL (İGFA) - UCI Kıta Takımları Tescil Kılavuzu'na uygun olarak tescil işlemleri tamamlanan erkekler kategorisinde 4 UCI Kıta Takımımız, 2026 Uluslararası UCI Takımlar Listesi'nde yer aldı. UCI Anti-Doping sistemine de dahil olan takımlarımız, 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başta olmak üzere UCI ProSeries kategorisindeki yarışlarda mücadele edecek.

TÜRKİYE'Yİ 4 UCI KITA TAKIMI TEMSİL EDECEK

İSTANBUL TEAM (İST): Son yıllarda bisikletin İstanbul şehir hayatında daha görünür hale gelmesi adına önemli adımlardan biri olan 'Tour of İstanbul' organizasyonu yanı sıra İstanbul Team adıyla kurulan profesyonel bisiklet takımının başında tecrübeli sportif direktör Pelin Merve Bayram yer alıyor.

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR (KBB): 'Bisiklet şehri' ve 2026 yılında 'Avrupa Bisiklet Başkenti' kimliğiyle öne çıkan Konya hem yol hem pist bisikletinde milli sporcularıyla uluslararası arenada yer almaya devam ediyor. Takımın sportif direktörlüğü görevini Ümit Çokmen yürütüyor.

MBB Continental Cycling Team (BKC): Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle kurulan takım, formalarında taşıdığı Muğla logosuyla profesyonel pelotonda ilk kez yer alacak. Muğla'da oluşturulan bisiklet rotaları ve ev sahipliği yapılan organizasyonların ardından, şehir adına uluslararası düzeyde yeni bir sayfa açılıyor. Takımın sportif direktörü İlker Cömert.

Spor Toto Cycling Team (STC): Türk sporunun gelişimine sunduğu katkılarla öne çıkan Spor Toto Spor Kulübü bünyesindeki bisiklet takımı, 2026 sezonunda da uluslararası yarışlarda Türkiye'yi temsil edecek. Takımın sportif direktörlüğünü Mehmet Şafakçı üstleniyor.

41 SPORCU UCI PUAN MÜCADELESİ VERECEK

2026 sezonunda UCI yol bisikleti takımlarımız bünyesinde 33 Türk, 8 yabancı uyruklu sporcu hem takımları hem de Türkiye adına UCI puan mücadelesine katkı sağlayacak. Takımlarımız sezonun ilk yarışlarında pelotonda yeni formalarıyla yer alacak.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, UCI Kıta Takımları Projesi'ne ilişkin yaptığı değerlendirmede, 2026 yılında Türkiye adına tescil edilen dört takımımızın UCI Kıta Takımları arasında yer alması, Türk bisikletinin uluslararası rekabet gücünü artıran son derece önemli bir adım olduğunu söyledi. Bu yapının sporun sürekliliğinin sağlanması, Türk sporcuların ve teknik ekiplerin profesyonel sistemin içinde kalması ve genç sporcularımız için ulaşılabilir hedefler oluşturulması açısından büyük değer taşıdığının altını çizerken, 4 Türk takımının uluslararası arenada yer alması sayesinde, bireysel ya da milli takım düzeyinde katılımın mümkün olmadığı üst seviye organizasyonlarda daha fazla Türk sporcunun yer alması ve UCI puanı kazanması mümkün olacağı kaydedildi.