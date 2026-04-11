Yapay Zeka Çağında E-Ticaretin Lojistiği Zirvesi'nde bir konuşma yapan Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar, 'Son 23 yılda ülkemiz ulaştırma altyapısına yaklaşık 300 milyar dolar yatırım yaptı. Önümüzdeki 25-30 yıl içinde ise ilave 200 milyar dolarlık bir yatırım yapılması hedefleniyor' dedi.

İSTANBUL (İGFA) - Ticaret Bakanlığı himayelerinde, İstanbul Ekonomik Araştırmalar Derneği (İEAD) tarafından; DEİK/Lojistik İş Konseyi ve DEİK/Dijital Teknolojiler İş Konseyi ile Uluslararası Nakliyeciler Derneği'nin (UND) destekleriyle düzenlenen 'Yapay Zekâ Çağında E-Ticaretin Lojistiği Zirvesi', Grand Cevahir Hotel Convention Center'da gerçekleşti. Zirvenin en stratejik oturumlarından biri olan 'E-Ticaretin Lojistiğine Yönelik Kamu Destekleri ve Finansman' panelinin açılış konuşması Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar tarafından gerçekleştirildi.

'Yapay zekâ kullanımının en fazla olduğu girişimler büyük işletmeler'

Yapay Zekâ Çağında E-Ticaretin Lojistiği Zirvesi'nde konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar, 'Yapay zekâ destekli lojistik optimizasyonuyla teslimat sürelerinde yüzde 30'a kadar kısalma sağlanacağı tahmin ediliyor. Ülkemizde ise yapay zekâ teknolojilerinin özellikle işletmelerde verimlilik artışı yoluyla rekabet avantajı sağlamasına yönelik pek çok çalışma gerçekleştirilmekte. Ancak güncel veriler bu konuda alacağımız daha uzun bir yolun olduğunu bizlere hatırlatıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yapay zekâ istatistiklerine göre, yapay zekâ araçlarından herhangi birini kullandığını belirten girişimlerin oranı 2021 yılında yalnızca yüzde 2,7 iken, 2025 yılında bu oran yaklaşık 3 kat artışla yüzde 7,5 olmuştur. Yapay zekâ kullanımının en fazla olduğu girişimler ise büyük işletmeler. İstatistikler bu araçların en fazla yüzde 46,5 ile pazarlama veya satış amacıyla kullanıldığını gösteriyor' diye konuştu.

'200 milyar dolarlık bir yatırım yapılması hedefleniyor'

67 ülkeye erişim sağlayabilen bir konumda olduklarına değinen Ağar, 'Ülke olarak benzersiz bir coğrafyada yaşıyoruz. 4 saatlik uçuş mesafesiyle 1,5 milyar insanın yaşadığı ve 55 trilyon doları aşan ekonomiye sahip 67 ülkeye erişim sağlayabilen bir konumdayız. Ancak bu potansiyel, ulaştırma altyapısına yapılan güçlü yatırımlar olmasaydı hiçbir anlam ifade etmeyecekti. Son 23 yılda ülkemiz ulaştırma altyapısına yaklaşık 300 milyar dolar yatırım yaptı. Önümüzdeki 25-30 yıl içinde ise ilave 200 milyar dolarlık bir yatırım yapılması hedefleniyor. Bakanlık olarak 2025 yılında mal ve hizmet ihracatımıza yaklaşık 33 milyar lira destek sağladık. 2026 yılında ise bu destek tutarı inşallah 45 milyar lira olacak' diye konuştu.

DEİK Genel Sekreteri Caner Çolak'ın moderatörlüğünde gerçekleşen oturumda, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürü Tarık Sönmez, Türk Ticaret Bankası Genel Müdürü İlker Yeşil, İhracatı Geliştirme (İGE) A.Ş. Genel Müdürü Fatih Tuğrul Topaç ile devlet teşviklerinden ihracat kredilerine kadar pek çok kritik başlık ele alındı.