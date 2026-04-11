MERSİN (İGFA) - Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Mersin'de inşa ettiği Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) sahasını ziyaret etti. Bakan Bak, Türkiye'nin önde gelen enerji projelerini yerinde tanıtmayı amaçlayan 'Genç Enerji' programına katılan üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. Resmî heyette ayrıca Mersin Valisi Atilla Toros, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) üyeleri ve yerel yönetim temsilcileri yer aldı.

Ziyarette, Akkuyu NGS bünyesinde faaliyet gösteren ve Türkiye'de nükleer güç santrali operatörlerinin mesleki eğitimi için kurulan ilk eğitim kompleksi olan Eğitim Merkezi de ziyaret edildi. Merkez yetkilileri, resmî heyete eğitim süreci hakkında bilgi verdi, ana kontrol odasının birebir kopyası olan tam ölçekli simülatörün çalışma prensiplerini anlattı.

Heyet ve öğrenci grubu, inşası süren güç ünitelerine panoramik bir bakış imkânı sunan seyir noktasını da ziyaret etti. Burada, AKKUYU NÜKLEER A.Ş. Genel Müdürü Sergei Butckikh, santralin ana tesislerindeki inşaat çalışmalarının mevcut durumu hakkında Bakan Bak'a detaylı bilgi verdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Akkuyu NGS sahasından ayrılmadan önce, 'Genç Enerji' programı katılımcılarına hatıra sertifikalarını takdim etti. Bakan Bak, öğrencilere hitabında şunları söyledi: 'Gençlerimizle beraber ülkemizin nükleer yatırımlarının en önemlisi olan Akkuyu NGS'yi ziyaret ediyoruz. Bu ülkenin enerjiye ihtiyacı var. Savunma sanayinden, teknolojiye kadar pek çok alanda büyüyen, genişleyen, güçlü bir Türkiye var. Hidrolik, güneş enerjisi ve rüzgâr yatırımları başta olmak üzere enerji konusunda da çok büyük yatırımlar var. Nükleer açıdan, bu daha başlangıç. Bu süreçte onlarca, yüzlerce gencimiz Moskova'ya gitti, orada eğitimler aldılar, sizler de onları takip edeceksiniz. Gelecekte de bu yapılacak olan santrallerde ülkemizde enerji konusunda sizler görev alacaksınız. Bu bir hatıra, sizler açısından da tarihi bir gün. Burada bulunarak Türkiye'nin nükleer enerji macerasını yaşamış ve paylaşmış oluyorsunuz.'