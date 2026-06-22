İçişleri Bakanlığı koordinesinde son iki haftada 76 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 1 ton 707 kilogram uyuşturucu madde ile 2 milyon 156 bin 215 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlarda 1.926 şüpheli gözaltına alınırken, 976 kişi tutuklandı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son iki haftada 76 ilde gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonların bilançosunu açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, binlerce şüpheli hakkında işlem yapıldı. Bakanlığın paylaşımına göre operasyonlarda 1 ton 707 kilogram uyuşturucu madde ile 2 milyon 156 bin 215 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 1.926 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 976'sı tutuklanırken, 376 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi.

Türkiye genelinde gerçekleştirilen operasyonlara 2 bin 889 ekipte görev yapan 5 bin 455 personel katıldı. Çalışmalarda ayrıca 25 hava aracı ve 53 narkotik dedektör köpeği de görev aldı.

76 ilde 'Uyuşturucu Madde Satıcılarına' yönelik Polisimiz tarafından son 2 haftada düzenlenen operasyonlarda;

-1 Ton 707 kg Uyuşturucu Madde ile

-2 milyon 156 bin 215 adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi.

-1.926 şüpheli yakalandı.



Şüphelilerden;

-976'sı tutuklandı.

-376'sı: pic.twitter.com/RkIYjfR53o — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) June 22, 2026

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, uyuşturucu ticaretinin gençlerin geleceğini, ailelerin huzurunu ve toplumun güvenliğini hedef aldığı vurgulanarak, zehir tacirlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini duyurdu.