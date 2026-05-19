İZSU Genel Kurulu'nda yeni su tarifesi oy çokluğuyla kabul edilirken, 2025 faaliyet raporu da onaylandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, temel su tüketiminde indirime gidildiğini açıklarken, kurumun uzun yıllar sonra ilk kez gelir fazlası verdiğini duyurdu.

İZMİR (İGFA) - İZSU Genel Müdürlüğü'nün Mayıs Ayı Olağan Genel Kurul toplantısı, Cemil Tugay yönetiminde gerçekleştirildi. Toplantıda kurumun 2025 yılı faaliyet raporu, kesin hesabı, bilançosu ve yeni su tarifesi görüşülerek kabul edildi.

İLK 6 METREKÜPE İNDİRİMLİ TARİFE

Genel kurulda alınan kararla birlikte 1 Haziran 2026'dan itibaren konut abonelerinde indirimli su tarifesinin kapsamı genişletildi. Daha önce 0-4 metreküp olarak uygulanan indirimli kademe 0-6 metreküpe çıkarılırken, bu kademede metreküp fiyatı 25 TL olarak belirlendi.

Başkan Cemil Tugay, göreve geldikleri ilk mecliste suya yüzde 25 indirim yaptıklarını hatırlatarak, 'O tarihten bu yana zam yapmadık. Şimdi ise temel tüketimde yeni bir indirim uyguluyoruz. İzmir, su tarifelerinde Türkiye'nin en uygun şehirlerinden biri olacak' dedi.

'TÜRKİYE'DE TURİZM TESİSLERİNE YÜZDE 50 İNDİRİM YAPAN BAŞKA ŞEHİR YOK'

Muhalefetin eleştirilerine de yanıt veren Tugay, enerji, personel ve yatırım maliyetlerinin sürekli arttığını belirterek İZSU'nun büyük altyapı projelerini öz kaynaklarla yürüttüğünü söyledi. Tugay, 'Ben bu suyu bedavaya vermek isterim ama kurumun yatırım yapması gerekiyor. Türkiye'de turizm tesislerine yüzde 50 indirim uygulayan başka bir şehir yok' ifadelerini kullandı.

Genel kurulda açıklanan verilere göre İZSU'nun 2025 yılı gider bütçesi 25 milyar 92 milyon TL olurken, gelir bütçesi 25 milyar 743 milyon TL'ye ulaştı. Böylece kurum, 2020'den bu yana ilk kez 651 milyon TL gelir fazlası verdi. Kurum bütçesinin büyük bölümü altyapı, arıtma, içme suyu ve yağmur suyu yatırımlarına ayrıldı. Personel giderlerinin ise yasal sınırın altında tutulduğu belirtildi.

KURAKLIKLA MÜCADELEDE KRİTİK ADIMLAR

2025 yılında yaşanan kuraklık nedeniyle Gördes ve Tahtalı barajlarında su seviyelerinin kritik seviyelere düştüğü belirtilirken, İZSU'nun 110 yeni su kuyusu açtığı ve alternatif su kaynaklarını devreye aldığı açıklandı.

Kent genelinde 260 kilometrelik yeni içme suyu hattı yapılırken, kayıp-kaçak oranının yüzde 24,74 seviyesine kadar düşürüldüğü ifade edildi.

İZSU'nun Çiğli başta olmak üzere üç büyük atık su arıtma tesisinde kapasite artışına gittiği, toplam arıtma kapasitesinin yüzde 27 yükseldiği bildirildi. Körfez temizliği kapsamında ise 2025 yılı içinde 1 milyon 250 bin ton dip çamuru taraması gerçekleştirildi.

Öte yandan Dünya Bankası destekli projeler kapsamında Konak, Bayraklı ve Karabağlar'da yağmur suyu ve kanalizasyon ayrıştırma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

YENİLENEBİLİR ENERJİ HAMLESİ

İZSU'nun enerji maliyetlerini azaltmak amacıyla güneş enerji santrali yatırımlarını hızlandırdığı da açıklandı. Yıl içinde 10 yeni tesisin devreye alındığı, bu yatırımlarla yıllık yaklaşık 12,5 milyon kWh elektrik üretiminin hedeflendiği belirtildi.