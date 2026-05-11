Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava ile birlikte birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 11 Mayıs Pazartesi gününe ilişkin son hava tahmin raporunu yayımladı.

Buna göre, İç Anadolu (Konya ve Karaman hariç), Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile İstanbul, Kocaeli, Edirne, Kırklareli, Bilecik, Sakarya, Hakkari, Bitlis, Bingöl ve Muş çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının; doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgârın ise genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.