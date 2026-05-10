Ordu Büyükşehir Belediyesi, Fatsa ilçesinde sürdürdüğü altyapı yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Evkaf Mahallesi'nde bulunan Çöteli Sokak ile Mandıra Caddesi'ni birbirine bağlayan hatta yağmur suyu ve kanalizasyon hattı çalışmaları gerçekleştiren ekipler, çalışmaların ardından sıcak asfalt uygulamasına başlayacak.

ORDU (İGFA) - Ordu'nun 19 ilçesinde yaz sezonuyla birlikte çalışma temposunu artıran Büyükşehir Belediyesi, Fatsa'nın en büyük mahallelerinden biri olan Evkaf Mahallesi'nde alt ve üstyapı çalışmalarını eş zamanlı sürdürüyor.

Ekipler, Çöteli Sokak ve Mandıra Caddesi'nde yürütülen yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından bölgeyi sıcak asfaltla buluşturarak vatandaşlara daha konforlu bir ulaşım imkânı sunacak.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi'nin son yıllarda Fatsa genelinde yaptığı altyapı yatırımları sayesinde özellikle yoğun yağış dönemlerinde sıkça yaşanan su taşkınlarının büyük ölçüde azaldığı belirtildi.

Yeni çalışmalarla ilçede hem yağışlara karşı daha dayanıklı bir altyapı oluşturuluyor hem de vatandaşların yaşam kalitesi artırılıyor.