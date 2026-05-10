İstanbul İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü olarak yaklaşık bir ay önce göreve başlayan önceki dönem Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, iadeyi ziyaret çalışmalarına memleketi Şile'den başladı.

Nurcan KIRCALI / İSTANBUL (İGFA) - Ocaklı, Şile Dernekler Federasyonu'nu ziyaret ederek federasyon başkanı Süleyman Hilmi Eren, başkan yardımcısı Hakan Şengül ve dernek yöneticileriyle bir araya geldi.

'Bize Şile'ye Derneklerimize Bu Mekânı Kazandıran Sayın İlhan Ocaklı'ya Teşekkür Ediyorum'

Federasyon Başkanı Eren, Ocaklı'nın ilçeye kazandırdığı dernek binası için teşekkür ederek, 'Yeni görevinde de kendisine başarılar diliyoruz. Bizler STK'lar olarak daha dikkatli çalışacağız' dedi.

İstanbul İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü İlhan Ocaklı'da gerçekleştirilen ziyarette bir konuşmasında İstanbul İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü'nün sorumluluklarının büyüklüğüne dikkat çekerek, 'İstanbul'da 23 bin 867 dernek var. TÜSİAD, MÜSİAD, Kızılay, Yeşilay gibi büyük kuruluşlar da bu kapsamda. Cumhurbaşkanımız ve Bakanımızın desteğiyle kurumumuzu daha verimli hale getirmek için çalışıyoruz' ifadelerini kullandı.

Ziyaret İlçede faaliyet gösteren ve toplantıya katılım sağlayan dernek başkanlarıyla sohbet ile devam etti. Toplantı sonunda Şile Dernekler Federasyonu Başkanı Süleyman Hilmi Eren ve Yeşilay Şube Başkanı Hakan Şengül tarafından İstanbul İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü İlhan Ocaklı' ya anı plaketi sundular.