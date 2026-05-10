Hazine ve Maliye Bakanlığı, bazı gazetelerde yer alan 'TÜİK Başkanı görev süresi dolmadan görevden alındı' yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Bakanlık, söz konusu paylaşımlar için hukuki süreç başlatılacağını duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) ilişkin bazı basın yayın organlarında yer alan iddialara yönelik açıklama yaptı.

Bakanlık, 'Fatura TÜİK'e kesildi' ve 'TÜİK Başkanı'nın görev süresi dolmadan görevden alındı' şeklindeki haberlerin yanlış bilgi içerdiğini ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğunu belirtti.

Açıklamada, eski TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya'nın görev süresinin ocak ayında sona erdiği, yeni atama yapılana kadar görevini vekâleten sürdürdüğü ifade edildi.

Bakanlık, 'Ataması yapılmamışken görevden alındı şeklindeki zorlama yorumlarla yanlış bilginin bilinçli şekilde yayılmasına yönelik girişimler hakkında tüm hukuki haklar kullanılacaktır' ifadelerine yer verdi.