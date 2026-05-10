Trabzon Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen 'Yargı Simülasyonu' etkinliğinde hukuk öğrencileri, ilk kez gerçek adliye salonunda hakim, savcı ve avukat rolleriyle uygulamalı deneyim yaşadı. Program, hukuk eğitimini teoriyle pratiği bir araya getirerek Türkiye'ye örnek bir organizasyon oldu.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Hukuk Komisyonu öncülüğünde, Trabzon Üniversitesi Hukuk Kulübü ve Hukuk Klinikleri Kulübü paydaşlığında düzenlenen 'Yargı Simülasyonu' etkinliği, hukuk eğitimi alanında Türkiye'de örnek gösterilecek bir organizasyona sahne oldu.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin gençlerin mesleki ve akademik gelişimine yönelik destekleriyle hayata geçirilen program kapsamında öğrenciler, ilk kez gerçek bir adliye salonunda uygulamalı yargı simülasyonu deneyimi yaşadı.

Gerçeğe en yakın şekilde kurgulanan etkinlikte öğrenciler; hakim, savcı, davacı ve davalı rollerini üstlenerek mahkeme sürecini birebir canlandırdı.

TEORİK BİLGİLERİ PRATİĞE DÖKME İMKANI BULDULAR

Trabzon Adliyesi'nde bulunan 2. Asliye Mahkemesi ve 1. Aile Mahkemesi salonlarında gerçekleştirilen simülasyon programı, hukuk öğrencilerine teorik bilgilerini pratiğe dökme fırsatı sundu.

Alanında uzman jüri üyeleri tarafından değerlendirilen öğrenciler, duruşma yönetimi, savunma teknikleri, hitabet ve hukuki analiz konularında performans sergiledi.

Yoğun katılım ve büyük ilgi gören programın ardından dereceye giren öğrencilere ödüllerinin, bu hafta içerisinde düzenlenecek törenle takdim edilmesi planlanıyor.

BAŞKAN GENÇ, GENÇLİĞE GÜÇLÜ DESTEK VERİYOR

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Abdurrahman Can Aydın, 'Gençlerimizin mesleklerini daha öğrencilik yıllarında yaşayarak tecrübe ettiklerini görmek bizleri ziyadesiyle memnun etti.

Hukuk Komisyonumuzun gayretleri ve Gençlik Meclisimiz bünyesinde yer alan avukat arkadaşlarımızın destekleriyle Trabzon'da hukuk alanında çok daha büyük ve kapsamlı organizasyonlar gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.

Gençlik çalışmaları noktasında Türkiye'ye örnek olacak projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Metin Genç'in gençliğe verdiği güçlü destek sayesinde artık 'Bu faaliyetleri nasıl gerçekleştirebiliriz?' sorusundan ziyade, 'Gençlerimiz için daha neler yapabiliriz?' anlayışıyla hareket ediyoruz' dedi.