Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından hazırlanan yeni tebliğle, şeker pancarından şeker üretim sürecine ilişkin 5 ayrı ulusal meslek standardı resmen yürürlüğe konuldu.
ANKARA (İGFA) - Meslekî Yeterlilik Kurumu'nun 'Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliği' bugünkü Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. '2026/3' numaralı tebliğ kapsamında, şeker pancarından şeker üretim sürecinde görev alan çalışanlara yönelik 5 yeni ulusal meslek standardı belirlendi.
Yeni düzenleme ile üretim sürecindeki farklı görev alanları için meslek tanımları ve yeterlilik kriterleri resmileştirilmiş oldu.
Tebliğ ekinde yer alan standartlara göre; Şeker Pancarından Şeker Üretim Destek Elemanı (Seviye 2), Şeker Pancarı Boşaltma Operatörü (Seviye 4), Şeker Pancarı Koyu Şerbet Filtreci (Seviye 4), Şeker Pancarından Lapa Üretim Operatörü (Seviye 4), Şeker Pancarı Lapasından Şeker Üretim Operatörü (Seviye 4) belirlendi.
Tebliğin, meslek standartlarının belirlenmesi ve sektörde nitelikli iş gücünün artırılması amacıyla hazırlandığı belirtildi.
