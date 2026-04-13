2026'nın ilk çeyreğinde Türkiye'deki işletmelerin Yandex Ads yatırımları, geçen yılın aynı dönemine göre güçlü biçimde arttı; toplam harcamalar 2,4 kat yükselirken, en hızlı büyüme 3,4 katla Yandex Ads Space'te görüldü.

İSTANBUL (İGFA) - Türkiye'deki işletmeler, 2026 yılının ilk çeyreğinde Yandex Ads reklam hizmetlerine yaptıkları yatırımları, geçen yılın aynı dönemine göre 2,4 kat artırdı. En hızlı büyüyen platform olan Yandex Ads Space'te harcamalar yıllık bazda 3,4 kat arttı.

E-ticaret ve turizm işletmeleri yatırımlardaki artışa öncülük ederken, eğitim ve sağlık alanındaki şirketler de en fazla harcama yapanlar arasında yer aldı.

Türkiye'de Yandex Arama reklamlarına yapılan yatırımlar da hızlı şekilde artıyor. Bu reklamlara yapılan yatırımlar 2026'nın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre 2,1 kat yükseldi. Bu büyümede, Türkiye'de iki milyondan fazla kişinin her gün kullandığı Yandex Aramayı kullanan kullanıcı kitlesinin genişlemesi ve reklam olanaklarının geliştirilmesi etkili oluyor. Ocak ayında Yandex Ads, markalaşma odaklı reklam formatlarının doğrudan Yandex Arama ana sayfasında ve arama sonuçlarının yanında yayımlanmasını sağlayan self-servis araçlarını devreye aldı. Bu gelişme, hem web hem de uygulama ortamlarında markaların görünürlüğünü en üst düzeye çıkarıyor.

Yandex Ads Türkiye Bölge Direktörü Edita Yıldız, 'Yandex Türkiye olarak, ülkemizdeki milyonlarca insanın günlük işlerini online ortama yönetmesine yardımcı olan yerelleştirilmiş hizmetlerimizi sürekli geliştiriyoruz. Bunlar arasında Yandex Maps ve Navi, Yandex Arama ve Yandex Go şehir içi hizmetlerinin yanı sıra, özellikle Türkiye pazarı için geliştirilen yeni Yandex AI süper uygulaması da yer alıyor. Kullanıcı tabanımızın büyümesi reklamverenlerin dikkatinden kaçmıyor. İşletmeler müşterilerini de yakından takip ediyor. Bizim de misyonumuz, Türkiye'deki girişimcilerin müşteri yolculuğuna doğal ve etkili şekilde entegre olmalarına, satışlarını artırmalarına ve işlerini büyütmelerine yardımcı olmak. Tam da bu nedenle, ileri teknolojilerle sunulan hizmetlerimizin geliştirilmesine yatırım yapıyor ve henüz piyasada bulunmayan yeni reklam formatlarını test ediyoruz' diye konuştu.