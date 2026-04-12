Türkiye Uzay Ajansı, Artemis II sonrası yaptığı açıklamada Ay'ın artık yalnızca keşif değil, teknoloji ve güç rekabetinin merkezi haline geldiğini vurguladı. Türkiye'nin ise AYAP ile bu yarışta aktif rol almayı hedeflediği belirtildi

ANKARA (İGFA) - Küresel uzay yarışında dengeler hızla değişirken, Türkiye Uzay Ajansı dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

Ajans, Artemis II görevinin tamamlanmasıyla birlikte uzay çalışmalarının yeni bir evreye geçtiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, Ay'ın artık sadece bilimsel keşiflerin yapıldığı bir hedef olmaktan çıktığına dikkat çekilerek, 'teknolojinin üretildiği, verinin toplandığı ve küresel gücün yeniden tanımlandığı bir merkez' haline geldiği ifade edildi.

Uzay alanındaki rekabetin giderek stratejik bir boyut kazandığına işaret edilen açıklamada, ülkelerin Ay üzerinden hem bilimsel hem ekonomik hem de jeopolitik üstünlük kurma yarışına girdiği vurgulandı.

Türkiye'nin bu yeni dönemdeki yol haritasına da değinilen açıklamada, Ay Araştırma Programı (AYAP) ile uzayda bağımsız ve güçlü bir aktör olma hedefinin sürdüğü belirtildi. Türkiye Uzay Ajansı, Türkiye'nin uzayda söz sahibi olma iradesini ortaya koyduğunu ve bu doğrultuda çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü bildirdi.

Uzmanlara göre, Ay'a yönelik projelerin önümüzdeki yıllarda sadece bilimsel değil, aynı zamanda ekonomik ve stratejik sonuçlar doğurması bekleniyor.

Türkiye'nin de bu süreçte attığı adımlar, küresel uzay yarışında yeni bir aktör olarak konumlanma çabasının önemli bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.