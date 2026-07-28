PETLAS 2026 Türkiye Offroad Şampiyonası 4. ayağı olan Vezirköprü Offroad Yarışı SSV klasmanında Eren Alver-Onur Sırımoğlu ve otomobil klasmanında da Şehmuz Oğuz-Harun Ulusoy ekiplerinin birincilikleri ile sona erdi.

SAMSUN (İGFA) - 21 araç ve 42 sporcunun katıldığı organizasyon, PETLAS, Spor Toto, Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Vezirköprü Kaymakamlığı, Vezirköprü Belediyesi destekleriyle düzenlendi. Kalabalık bir seyirci topluluğu tarafından takip edilen organizasyon, yağışlı havanın oldukça ağırlaştırdığı parkurda büyük çekişmeye sahne oldu.

İki gün boyunca heyecanın hiç azalmadığı Vezirköprü'de, otomobil kategorisinde Şehmuz Oğuz-Harun Ulusoy birinciliğin sahibi olurken, Yakup Çimiç-Adem Paç ikinci, Ahmet Köse-Birol Çoruhlu ise üçüncü olarak podyuma çıktılar. SSV kategorisinde ise Eren Alver-Onur Sırımoğlu ilk sırada finişe ulaşırken, Ergun Çirkin-Bora Kayım ikinci ve Erkan Sülün-Mert Tepe de üçüncü sırada yer aldı. Kadın co-pilotlar klasmanında ise Yasemin Biber Toker birinci, Gülten Toprak da ikinci olarak kürsüye çıktı.

PETLAS 2026 Türkiye Offroad Şampiyonası, 12-13 Eylül tarihlerinde Ankara Offroad Spor Kulübü (ANDOFF) tarafından düzenlenecek olan 5. ayak yarışı ile devam edecek.