Bursa'da Yıldırım Belediyespor Kulübü, Ankara'da düzenlenen İkinci Minikler Serbest ve Grekoromen Türkiye Şampiyonası'nda büyük başarıyla imza attı.

BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, hayata geçirdiği spor projeleri ve yatırımlarının meyvelerini toplamaya devam ediyor.

Yıldırım Belediyespor Kulübü'nün genç güreşçileri, Ankara'da düzenlenen İkinci Minikler Serbest ve Grekoromen Türkiye Şampiyonası'na damga vurdu. 365 kulüp ve 10 bin sporcunun katıldığı organizasyonda fırtına gibi esen Yıldırımlı genç güreşçiler, 14 madalya ve 2 kupa kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Yıldırım Belediyespor Kulübü, hem grekoromen ve hem de serbest stil dallarında takım halinde Türkiye üçüncüsü oldu. Şampiyonada mindere çıkan genç güreşçiler, gösterdikleri performansla Bursa'ya büyük gurur yaşattı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, başarılı güreşçileri ve antrenörlerini tebrik etti. Başkan Yılmaz, 'Genç sporcularımızla gurur duyuyoruz. Gençlerimize sunduğumuz spor imkanlarının, madalya ve kupayla taçlanması bizim için büyük mutluluk. Geleceğin şampiyonlarının yetişmesine katkı sağlayacak yatırımlarımız artarak devam edecek. Yıldırım'ı sporun merkezi haline getirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz' ifadelerini kullandı.