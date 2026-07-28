Antalya Muratpaşa Belediyesi, yaz dönemi spor okulları kapsamında düzenlediği ücretsiz tenis eğitimlerini sürdürüyor. Sporun toplumun her kesimine yayılmasını sağlamak, her yaştan bireyi aktif yaşama teşvik etmek ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını desteklemek amacıyla hayata geçirilen spor okulları kapsamında 23 farklı branşta ücretsiz eğitim veriliyor.

ANTALYA (İGFA) - Antalyalı çocukların en çok ilgi gösterdiği branşlar arasında yer alan ücretsiz tenis eğitimleri, 75. Yıl Spor Tesisi, Oyak Spor Tesisi ve Ecmel Tayfun Bozoğlu Spor Tesisi'nde gerçekleştiriliyor. Eğitimlere 7-14 yaş grubundaki çocuklar katılıyor.

ÜCRETSİZ TENİS EĞİTİMLERİ, TEMEL TEKNİKLERLE BAŞLIYOR

Eğitimlerde çocuklara raket tutuşu, doğru duruş, ayak hareketleri, top kontrolü, forehand, backhand, servis ve vole gibi temel tenis teknikleri uygulamalı olarak öğretiliyor. Teknik çalışmaların yanı sıra koordinasyon, denge, refleks ve çevikliği geliştiren antrenmanlara da yer veriliyor.

Tenis, çocukların el-göz koordinasyonu, dikkat, denge ve reflekslerini geliştirirken, özgüven kazanmalarına, disiplinli çalışma alışkanlığı edinmelerine ve stratejik düşünme becerilerini geliştirmelerine de katkı sağlıyor.

HAREKETLİ YAŞAM KÜLTÜRÜ DESTEKLENİYOR

Muratpaşa Belediyesi, ücretsiz spor okullarıyla çocukları küçük yaşta sporla buluştururken, kentte hareketli yaşam kültürünün yaygınlaşmasına da katkı sunuyor. Yaz dönemi boyunca 23 farklı branşta devam eden eğitimlerle çocuklar hem yeni spor dallarını keşfediyor hem de uzman eğitmenler eşliğinde güvenli ve eğitici bir ortamda yaz tatillerini verimli şekilde değerlendirme imkanı buluyor.