Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Göbeklitepe'nin gün yüzüne çıkarılmasına öncülük eden Alman arkeolog Prof. Dr. Klaus Schmidt anısına düzenlenen Klaus Schmidt anısına Bisiklet Turu yoğun katılımla gerçekleştirildi.

ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Klaus Schmidt'in izinde Göbeklitepe'ye Pedallıyoruz' bisiklet etkinliğine; Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Şanlıurfa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Göbeklitepe Bisiklet Kulübü ile Urfa Bisiklet Topluluğu Spor Kulübü de destek verdi.

Programa Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanı Mustafa Şeker de katılarak bisikletçilerle bir araya geldi.

Etkinlikte bisiklet tutkunları, Prof. Dr. Klaus Schmidt'in uzun yıllar kazı evi olarak kullandığı Şanlıurfa kent merkezindeki evinin önünden pedal çevirmeye başladı. Katılımcılar, uzun parkur boyunca ter dökerek Schmidt'in yıllarca kat ettiği güzergâhı sembolik olarak yeniden canlandırdı.

Tarihin sıfır noktası olarak kabul edilen Göbeklitepe'de sona eren bisiklet turunda, Prof. Dr. Klaus Schmidt'in dünya kültür mirasına kazandırılmasında büyük emeği bulunan çalışmaları bir kez daha anıldı. Etkinlik sonunda katılımcılar Göbeklitepe'yi gezerek bölgenin tarihi ve kültürel değerlerini yakından inceleme fırsatı buldu.

Programda trafik güvenliğine de dikkat çekildi. Katılımcılar, üzerinde 'Bir Kural Bir Ömür' yazılı pankart açarak, sürücüler ve bisikletliler için trafik kurallarına uymanın hayati önem taşıdığı mesajını verdi.

Tarih, kültür ve sporu bir araya getiren organizasyonla hem sağlıklı yaşam bilinci teşvik edildi hem de Göbeklitepe'nin keşfi ve tanıtımına ömrünü adayan Prof. Dr. Klaus Schmidt'in hatırası yaşatıldı.