Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, Ankara'da gerçekleştirilen Minikler Güreş Türkiye Şampiyonası'na 14 madalya ile damga vurdu.

BURSA (İGFA) - Ankara Arena'da 17-24 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen Minikler Güreş Türkiye Şampiyonası'nda yaklaşık 10 bin sporcu madalya mücadelesi verdi. Türk güreş tarihinin en büyük altyapı organizasyonunda ilk olarak serbest stil müsabakaları yapıldı.

SERBEST STİLDE 4 ALTIN, 1 GÜMÜŞ, 2 BRONZ MADALYA

Nefes kesen mücadelelerin yaşandığı şampiyonada serbest stilde Bursa Büyükşehir Belediyesporlu güreşçiler 4 altın, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 7 madalya kazandı. Organizasyonda U12 38 kiloda Polat Ayvazoğlu, U14 88 kiloda Mehmet Efe Şafak, U12 57 kiloda Salih Erol Bülbül, U13 44 kiloda Cihan Şehzade Türkiye şampiyonu oldu. Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Taha Poyraz Birden U14 100 kiloda gümüş madalya kazanırken, Süleyman Kazım U13 68 kiloda, Emir Tuğra Can Polat ise U13 78 kiloda bronz madalya kazandı.

Şampiyonada Bursa Büyükşehir Belediyesporlu güreşçiler grekoromen stilde ise 1 altın, 1 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 7 madalya kazandı. Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Salih Erol Bülbül U12 57 kiloda altın madalyaya ulaşırken, U13 48 kiloda Cihan Şehzade Türkiye ikincisi olmayı başardı. Polat Ayvazoğlu U12 38 kiloda, Mehmet Efe Şafak U14 88 kiloda, Emir Tuğra Can Polat U13 78 kiloda, Yiğithan Küçük U13 100 kiloda, Taner Yıldız ise U14 78 kiloda bronz madalya kazandı.

Böylece Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları önemli şampiyonayı 14 madalyayla tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı.