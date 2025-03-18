Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, GUHEM ve Azercosmos Uzay Akademisi ortaklığında düzenlenen Startech programının açılışında üniversiteli gençlerle buluştu. Son bir yılda 146 kez şehir değiştirdiğini ve 347 program gerçekleştirdiğini söyleyen Gezeravcı, GUHEM’den övgüyle bahsetti.BURSA (İGFA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) vizyonu ile hayata geçen Türkiye’nin uzay temalı ilk interaktif eğitim merkezi Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM) ve Azerbaycan Uzay Ajansı Azercosmos Uzay Akademisi ortaklığında düzenlenen, Azerbaycan’da uzay, yapay zeka, havacılık ve mühendislik alanlarında öğrenim gören üniversite öğrencilerine yönelik hayata geçirilen “Startech” programının açılışı yapıldı.

GUHEM’de uzay, havacılık ve teknoloji alanlarında iki gün boyunca teorik ve pratik eğitimlere katılan gençler Ankara’da HAVELSAN, Türksat, ASELSAN, ROKETSAN, Plan S ve TUSAŞ’ta yerli ve milli teknolojileri yerinde inceleme şansı bulacak. Beş günlük programın son gününde ise İstanbul’da Bilişim Vadisi, Baykar ve Teknopark İstanbul ziyaret edilecek.

GUHEM ev sahipliğinde gerçekleşen programın açılışında konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, Avrupa’nın en büyük uzay havacılık eğitim merkezi olarak hayata geçirdikleri GUHEM’de Azerbaycan’dan gelen öğrencileri ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade etti. GUHEM’in Türkiye’nin hedefleri doğrultusunda ortaya konan bir proje olduğunu ifade eden Başkan Yardımcısı Şener, “Uzay, havacılık ve savunma alanlarında etkin bir altyapı ve nitelikli insan kaynağınız yoksa dünyadaki ilk 10 ekonomi arasında yer almanız mümkün değil. Bu misyonla uzay havacılık alanlarına meraklı, bu alanda çalışmalar yapacak yetenekli gençlerimize ilham olmak amacıyla BTSO Yönetim Kurulu Başkanımız İbrahim Burkay’ın liderliğinde GUHEM’i hayata geçirdik. Geldiğimiz noktada çok önemli bir projenin ortaya çıktığını görüyoruz.” dedi.

Uzay havacılık ve savunma sanayiinin ülkeler açısından stratejik öneminin çok büyük olduğunu ifade eden Şener, “Bu alanlar aslında özgürlük ve bağımsızlığın teminatı olan sektörler. Bu yüzden bu alanlarda ilerlemek, teknoloji geliştirmek zorundayız. Başlattığımız Startech programı bu anlamda çok önemli. Katılan gençlerimize başarılı bir program diliyor, işbirlikleri için Azercosmos yetkililerine teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

“TÜRKİYE VE AZERBAYCAN UZAY REKABETİNİN ÖNEMLİ OYUNCULARI ARASINA GİRDİ”

Azerbaycan İstanbul Başkonsolos Vekili Murad Balajayev, Türkiye ve Azerbaycan arasında birçok stratejik alanda işbirlikleri geliştirildiğini söyledi. Uzay ve havacılığın da bu alanlardan biri olduğunu ifade eden Balajayev, hem Türkiye hem de Azerbaycan’ın küresel uzay rekabetinin önemli oyuncuları arasında yer aldığını kaydetti. Söz konusu alanlarda sanayinin inşası ile birlikte insan kaynağının da geliştirilmesine önem verdiklerini belirten Balajayev, “2023 yılında Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın uzaya adım atması çok önemli bir hamle oldu. Azercosmos Uzay Akademisi ve GUHEM işbirliğinde başlatılan Startech programı ile de gençlerimiz yeni başarılara imza atacaktır.” ifadelerini kullandı.

GUHEM Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu, Startech programı kapsamında ilk grup eğitimlerin beş gün süreceğini söyledi. Bursa’da GUHEM ev sahipliğinde başlayan programın Ankara ve İstanbul’da devam edeceğini belirten Mirahmetoğlu, “Türkiye ve Azerbaycan’ın geleceği açısından başarılı gençlerimizi uzay havacılık konularına yönlendirmeyi amaçlıyoruz. Bu kapsamda Azerbaycan’da farklı disiplinlerde öğrenim gören gençlerimizi GUHEM’de ağırlıyoruz. İki gün boyunca uzayda temel yaşam eğitiminde jet motorlarının çalışma prensibine kadar birçok alanda eğitimler düzenledik.” dedi.

“GUHEM’DE BULUNMAKTAN GURUR DUYUYORUZ”

Azercosmos Uzay Akademisi Genel Müdürü İmran Mukhtarov, uzay ekosistemini geliştirmek ve gençleri bu alana yönlendirmek amacıyla Azercosmos’un birçok etkinliğe öncülük ettiğini belirtti. Bu çalışmaların neticesinde son yıllarda Azerbaycan’ın pek çok bilimsel başarı elde ettiğini kaydeden Mukhtarov, GUHEM’de bulunmaktan gurur duyduklarını belirtti. Startech projesinin faydalı olması temennisini paylaşan Mukhtarov, işbirliği ve ev sahipliği için GUHEM’e teşekkür etti.

GEZERAVCI GENÇLERLE BULUŞTU

Program kapsamında Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Startech programına katılan gençlerle buluştu. “Türkiye Milli Uzay Programı İnsanlı İlk Uzay Misyonu” hakkında bir sunum gerçekleştiren Gezeravcı, “Öncelikle sözlerime bir teşekkürle başlamak istiyorum. Sadece Bursa şehri için değil bütün Türkiye Cumhuriyeti çocukları için dünyada emsali az bulunan nitelikte böylesine bir merkezi, hiçbir feragatten çekinmeden, bundan 11 yıl öncesinde birçoğumuzun bugünleri hayal bile edemediği dönemlerde büyük bir vizyonla ortaya koyarak bizlere hediye eden Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’na minnettarız. Uzay görevimizi icra etmeden önce 2023 yılının Ekim ayında uzay alanındaki istisnai organizasyonlardan biri olan ASE Kongresi’nin Dünya Uzay Kaşifleri Derneği üyesi olmamamıza rağmen GUHEM’in yoğun emek ve çabalarıyla Bursa’da icra edilmesi sayesinde aslında uzaya adım atmadan önce biz dünyadaki uzay ekosistemine girme şansı bulmuştuk.” dedi.

GUHEM’i bulunduğu coğrafyanın en muazzam mekanlarından biri olarak niteleyen Gezeravcı, uzay ve havacılığa dair bu kadar büyük bir değerin tek çatı altında sunuluyor olmasının büyük bir şans olduğunu ifade etti.

Dünyada uzay ekosisteminin hızla geliştiğini ifade eden Gezeravcı, bulunduğu coğrafyada kilit rollere sahip iki ülke olan Türkiye ve Azerbaycan’ın gelecek vizyonları içerisinde bu alanları dışarda bırakmalarının mümkün olmadığını vurguladı.

Gezeravcı 22 gün süren uzay yolculuğunun detaylarını paylaştığı sunumun ardından GUHEM’de ziyaretçilerle bir araya geldi. Öte yandan programa Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Bursa Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Aydın Bakoğlu da katıldı.