Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, moda ve müzikle Türkiye’nin tarihi ve turistik yerlerini dünyaya tanıtmaya devam ediyor. Diyarbakır’daki çekimler ve Hakkari projesi büyük yankı uyandırdı.Ali FİKRET / ANKARA (İGFA) - Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, moda ve sanatı birleştirerek Türkiye’nin tarihi ve turistik güzelliklerini küresel çapta tanıtan projelere imza atıyor. Eraslan, “Ülkemizin en güzel köşelerini moda aracılığıyla dünyaya gösteriyoruz. Bu, sadece bir moda etkinliği değil, aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesi. Modanın büyülü gücünü kullanarak şehirlerimizin tanıtımına ve ticari kalkınmasına destek oluyoruz” dedi.

Çekimler, yaklaşık 50 ülkede televizyonlarda yayınlanarak yüz milyonlarca insana ulaşıyor.

DİYARBAKIR’DA BARIŞ MESAJI

Diyarbakır’ın On Gözlü Köprü, Cemil Paşa Konağı ve Keçi Burcu’nda gerçekleştirilen defile çekimleri büyük ilgi gördü. Çekimlerin finalinde mankenler, beyaz güvercinleri uçurarak barış mesajı verdi. Eraslan, memleketi Doğubayazıt’ta düzenledikleri defilenin ardından diğer şehirlerde de benzer etki yaratmayı hedeflediklerini belirtti.

ÜNLÜ İSİMLERDEN DESTEK

Defilede yer alan Demet Şener, “Böylesine anlamlı bir projede yer almak gurur verici. Türkiye’nin güzelliklerini ne kadar çok insana gösterirsek o kadar mutlu oluruz” dedi.

Tülin Şahin ise, “Güneydoğu’ya her geldiğimde aynı sıcaklıkla karşılaşıyorum. Hikmet Bey, modanın ve turizmin gücünü birleştirerek Türkiye’yi dünyaya tanıtıyor. Burada olmak çok güzel” diye konuştu.

“Mr. Dosso Dossi” sahne adıyla DJ performansları sergileyen Eraslan, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde çekilen “Navemin” klibiyle evrensel bir mesaj vermeyi hedeflediklerini belirterek, “Müzik evrenseldir. Kürtçe, Türkçe, Arapça, İngilizce, İtalyanca çalıyorum. Bir halay çekip ardından ‘We Will Rock You’ dedirtebiliyorum” dedi.

Eraslan, İstanbul Yenikapı, Nemrut Dağı, Doğubayazıt ve Cizre’den sonra şimdi de Hakkari’yi dünyaya tanıtmak için çalışmalara başladıklarını ifade etti.