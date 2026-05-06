ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü 06 Mayıs Çarşamba gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak.

Buna göre, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Ankara, Çankırı ve Ordu çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın doğusunda pus ve yer yer sis görülecek.

Hava sıcaklıklarının yurdun güney, iç ve batı kesimlerinde 3 ila 5 derece artacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgârın genellikle kuzey yönlerden, güneydoğu kesimlerde ise güney ve güneybatıdan hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği bildirildi.