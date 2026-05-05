Makina Mühendisleri Odası (MMO) Bursa Şube Başkanı Murat Korkut, 16 yaşındaki Mahir Buğra Karagön'ün iş kazasında hayatını kaybetmesinin ardından yaptığı açıklamada MESEM sistemini eleştirerek uygulamanın çocuk işçiliğini artırdığını savundu.

BURSA (İGFA) - TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Murat Korkut, Hatay İskenderun'da 16 yaşındaki Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) öğrencisi Mahir Buğra Karagön'ün iş kazasında hayatını kaybetmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Korkut, Türkiye'de iş kazalarının 'kaza' olarak nitelendirilemeyeceğini savunarak, yaşanan ölümlerin büyük bölümünün işveren ihmali ve denetim eksikliğinden kaynaklandığını ifade etti.

MESEM sistemine yönelik eleştirilerde bulunan Korkut, mesleki eğitim adı altında çocukların ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırıldığını öne sürerek, uygulamanın fiilen çocuk işçiliğine dönüştüğünü söyledi. Açıklamada, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen MESEM modelinin eğitimden çok işgücü piyasasına yönelik bir yapı haline geldiği iddia edilerek, çocukların eğitim haklarının zedelendiği vurgulandı. Korkut ayrıca, 4857 sayılı İş Kanunu ve uluslararası sözleşmelere göre çocukların korunması gerektiğini hatırlatarak, 18 yaş altı bireylerin sağlığı ve gelişimini riske atan çalışma koşullarına karşı daha güçlü denetim çağrısı yaptı.

İş Sağlığı ve Güvenliği verilerine de değinilen yazılı açıklamada, 2025 yılı itibarıyla işyerlerinde hayatını kaybeden çocuk sayısının arttığı belirtilerek acil önlem alınması gerektiği ifade eden MMO Şube Başkanı Murat Korkut, MESEM uygulamasının gözden geçirilmesini, işyerlerinin sıkı denetlenmesini ve çocuk işçiliğinin tamamen sona erdirilmesini talep etti.