Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ) bünyesinde yürütülen güneş enerjisi yatırımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, demiryolu sektöründe 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi doğrultusunda çevreci üretim süreçlerinin hız kazandığını söyledi.

SAKARYA (İGFA) - Demiryolu araçlarının üretiminde yenilenebilir enerji kullanımını artırmayı hedeflediklerini belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TÜRASAŞ'ın Sakarya ve Sivas bölgelerinde kurulan güneş enerji santrallerinin bu dönüşümün önemli bir parçası olduğunu ifade etti. Bakan Uraloğlu, TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğü'nde kurulan güneş enerji santralinin elektrik üretimine başladığını hatırlatarak, bu tesiste üretilen enerjinin doğrudan üretim süreçlerinde kullanıldığını belirtti.

SAKARYA'DA ÜRETİM GÜNEŞTEN KARŞILANIYOR

Sakarya'daki santral sayesinde yıllık yaklaşık 3 milyon 350 bin kilovat saat elektrik üretildiğini ifade eden Uraloğlu, bunun yaklaşık 670 hanenin yıllık elektrik ihtiyacına karşılık geldiğini söyledi. Ayrıca bu üretimle yılda yaklaşık 1.739 ton karbon salınımının önüne geçildiğini kaydetti. Bakan Uraloğlu, 'Milli Hızlı Tren, Gaziray ve diğer demiryolu araçlarının üretiminde ihtiyaç duyduğumuz enerjiyi artık güneşten elde ediyoruz. Bu sayede hem maliyetleri düşürüyor hem de rekabet gücümüzü artırıyoruz' dedi.

TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğü'nde de çatı tipi güneş enerji santrali kurulum çalışmalarının başladığını açıklayan Uraloğlu, tesisin yıllık 4,5 milyon kilovat saat elektrik üreteceğini bildirdi.

Bu üretim miktarının yaklaşık bin hanenin yıllık elektrik tüketimine eşdeğer olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, yerleşkenin elektrik ihtiyacının tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamayı hedeflediklerini ifade ederek, Sivas'taki yatırımla birlikte askeri tank taşıma, yakıt ikmal ve yük vagonlarının üretiminde de güneş enerjisinden yararlanılacağını söyledi. Bakan Uraloğlu, demiryolu araç üretiminde çevreci ve sürdürülebilir teknolojilerin kullanımının artarak devam edeceğini vurguladı.