Malatya Büyükşehir Belediyesi, Şehirler Arası Otobüs Terminali (MAŞTİ) bünyesinde 2025 yılı boyunca yürütülen güvenlik çalışmalarının sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerinin yıl boyunca yaptığı arama ve kontrollerde çok sayıda suç aleti ele geçirildi.

MALATYA (İGFA) - Malatya Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde 2025 yılında gerçekleştirilen denetimlerde 2 bin 393 kesici ve delici alet, 397 mermi ve fişek, 19 tabanca ve 2 tüfek olmak üzere toplam 2 bin 811 yasaklı madde tespit edilerek tutanakla muhafaza altına alındı.

'HEPİMİZİN DERS ALMASI GEREKEN BİR TABLO'

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, ele geçirilen suç aletlerini inceleyerek yaptığı değerlendirmede, ortaya çıkan tablonun toplumsal şiddet eğilimini göstermesi açısından dikkat çekici olduğunu söyledi. Başkan Er, 'Toplumdaki şiddet eğiliminin nerelere vardığını görmek açısından hepimizin ders alması gereken bir tablo' ifadelerini kullandı.

Ele geçirilen malzemelerin çeşitliliğine dikkat çeken Er, vatandaşların ve özellikle ailelerin bu durumu görmesinin önemli olduğunu belirterek, gençlerin korunması konusunda daha fazla hassasiyet gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

MAŞTİ'de görev yapan güvenlik personelinin yoğun bir çalışma yürüttüğünü belirten Başkan Er, emniyet ve jandarma birimleriyle koordineli şekilde vatandaşların güvenliği için sürekli denetim yapıldığını ifade etti. Başkan Er, başarılı çalışmalarından dolayı Zabıta Dairesi Başkanlığı Güvenlik Şube Müdürlüğü personeline teşekkür belgesi takdim etti.