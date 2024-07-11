Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Belediyesi Yaz Spor Okulları’nda farklı branşlarda eğitim alan spor okulu öğrencilerini ziyaret etti.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi Yaz Spor Okulları ile çocukları sporla buluşturmaya ve onların gelişimlerine katkı sunmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yaz döneminde de öğrenci ve ailelerden büyük ilgi gören yaz spor okulları 15 branş, 38 tesis, 55 salonda 13 bin 103 sporcu ile eğitimlerini sürdürüyor.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, spor okullarına ziyaret gerçekleştirdi. Çalışmaları yerinde görerek sporcuları izleyen Başkan Pekyatırmacı, onlarla sohbet etti. Ziyarette Başkan Pekyatırmacı’ya Selçuklu Belediyespor Kulübü Başkanı Mustafa Yavuz Tezcan da eşlik etti.

“ GENÇLERİMİZİN, ÇOCUKLARIMIZIN SPOR YAPMASINI ÖNEMSİYORUZ.”

Selçuklu Belediyesi Yaz Spor Okulları’nda eğitimlerin 3. haftasında devam ettiğini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “ Toplam 15 branşta, 13 bin 103 öğrencimiz, gencimiz burada bizlerle birlikte spor yapıyorlar. Belediyemizin 38 tesisinde, 55 salonda haftanın her günü yaz spor okullarında öğrencilerimizle beraber oluyoruz. Selçuklu Belediyesi'nin geleneği, spora olan ilgi hiçbir zaman bitmiyor. Biz de gençlerimizin en iyi şartlarda spor yapabilmeleri ve kendilerini geliştirebilmeleri için onlara yeni tesisler kazandırmaya devam ediyoruz. Çocuklarımız ve gençlerimizin spor yapmasını önemsiyoruz. Çünkü çocuklarımız burada sporla birlikte hangi branşta olursa olsun bir disipline kavuşmuş oluyorlar ve sporun disipliniyle birlikte aslında bütün hayatlarına, bütün yaşantılarına o disiplini getirmiş oluyorlar. Türkiye'de en büyük spor okulları organizasyonunu Selçuklu Belediyesi olarak biz gerçekleştiriyoruz. Gençlerimiz pırıl pırıl, gençlerimizin hepsi çok bizim için özel ve hepsi yetenekli. Onlara yeter ki fırsat verelim, imkan verelim onların yapamayacakları bir şey yok. İnşallah önümüzdeki süreçte biz bütün branşlarımızda hem milli sporcularımızla hem kulübümüzle birlikte nice başarılara imza atacağız.” dedi.