Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, Türkiye’nin en büyük afet mutfağı olarak hizmete başlayan, günlük 150 bin kişilik çorba, 22 bin ekmek üretim kapasitesine sahip “Hızır 41-Afet Mutfağı”nı tanıttı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Valisi İlhami Aktaş’ın da katıldığı programda konuşan Başkan Büyükakın, “Bir yandan şehrimizi güçlendiriyor, bir yandan da olası afetlere karşı hazırlıklarımızı yapıyoruz” dedi.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN TANITTI

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, Büyükşehir Belediyesi’nin “Önce İnsan” diyerek olası afetlerde vatandaşlara hayati önem taşıyan gıdayı ulaştıracağı “Hızır 41-Afet Mutfağı”nın tanıtımını gerçekleştirdi. Afetlere hazırlıklı olmak adına yapılarak Symbol AVM arkasında hayata geçirilen bu önemli projenin tanıtım programına; Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü ve Antikkapı A.Ş. Genel Müdürü İslam Yücel’in yanı sıra basın mensupları katıldı.

MARMARA’YA HİZMET EDECEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olası afetler ve sonrası için çok önemli projeler üretmeye, Kocaeli’ye değer katmaya devam ediyor. Kocaeli ve Marmara Bölgesi’ne hizmet verecek olan Hızır 41-Afet Mutfağı da bu anlamda önemli bir yatırım olarak öne çıkıyor. Olası bir afet halinde hem kentimize hem de Marmara Bölgesi’ne yapılacak yardımlar konusunda önemli projelerin başında gelen Hızır 41-Afet Mutfağı’nın tanıtımında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, projenin önemini anlattı.

“AFETLERE HAZIRLIK ÇOK ÖNEMLİ”

Doç.Dr.Büyükakın, afetlere hazırlığın önemine değinerek, "Afetler öncesinde hazırlık yapmanız çok kritik. Afet anını yönetmek bir başka şey, afet sonrasını yönetmek ise bambaşka bir şeydir. Her üç aşamayı da başarılı şekilde yönetmek için doğru ve fonksiyonel bir mekanizma kurulması gerekir. İşte bu sebeple Antikkapı, sadece mutfak işlerinin yürütüldüğü bir alan olmanın ötesinde, afetlere hızlı ve etkin müdahale edebilecek şekilde tasarlandı" dedi.

“TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK AFET MUTFAĞI”

Hızır 41-Afet Mutfağı'nın, Türkiye'nin en büyük afet mutfağı olarak tasarlandığını belirten Büyükakın, “Burada günde 150 bin kişiye çorba, 20 bin kişiye ise 3 öğün yemek hizmeti verilecek. 10 bin metrekarelik kapalı alanda, normal zamanlarda düğün salonlarından restoranlara kadar tüm hizmetlerde kullanılacak ürünler hazırlanırken, afet durumunda hızlı bir şekilde harekete geçilerek vatandaşlarımıza yardım edilecek. Afet tırlarımız da burada konuşlanarak, hareket halinde bile ekmek üretme kapasitesine sahip olacak" ifadelerini kullandı.

“HER AN MOBİLİZE OLABİLEN EKİP OLUŞTURDUK”

Başkan Büyükakın, bu tesisin sadece afet anında değil, aynı zamanda normal zamanlarda da aktif bir şekilde çalışacağını belirterek, "Afet anında harekete geçmek, ne kadar hazırlıklı olsanız da zordur. Ancak bu tesisin tasarımında, yaşadığımız deneyimlere dayanarak, her an hazır ve mobilize olabilen bir ekip oluşturduk. Böylece, afet durumunda bu ekip hızla devreye girebilecek. Hızır 41-Afet Mutfağı, afet anlarında hayat kurtaracak" diye konuştu.

“HALK EKMEK FAALİYETLERİNİ DE GÜÇLENDİRECEK”

Doç.Dr.Tahir Büyükakın şöyle devam etti: “Bu tesis, aynı zamanda kentteki Halk Ekmek faaliyetlerini de güçlendirecek. Fırıncılar Odası ile yürütülen işbirliğiyle, burada günde 22 bin ekmek üretilecek ve bu kapasiteyle halk ekmek büfelerinin sayısı arttırılacak. Allah korusun, afet anında burada büyük bir hizmet verilecek. Şehir olarak afetlere karşı her zaman hazırlıklı olacağız ve Hızır 41-Afet Mutfağı'nın sunduğu hizmetlerle vatandaşlarımızın yanında olacağız. Tesisimiz şehrimize hayırlı olsun.”

“İLİMİZ İÇİN ÇOK BÜYÜK BİR DEĞER”

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ise konuşmasında Hızır 41-Afet Mutfağı’nın ilimize kazandırılmasının büyük bir mutluluk olduğunu belirterek, "Böyle güzel bir tesisin ilimize kazandırılmasının gururunu yaşıyoruz. Hem sosyal belediyecilik açısından hem de afetlere hızlı müdahale ve kapasitesiyle çok değerli bir tesis" dedi. Vali Aktaş, Antikkapı’nın sadece ticari anlamda değil, sosyal anlamda da büyük bir katkı sağladığını belirterek şöyle konuştu: "Antikkapı, gönül kazanıyla evlere ulaşarak sadece gıda değil, aynı zamanda sosyal sorumluluk projeleriyle de halkımıza fayda sağlıyor. Bu tesisin taşınabilir özelliği, afet anlarında kullanılabilmesi, burayı çok daha anlamlı kılıyor. Hızır 41-Afet Mutfağı’nın ilimize hayırlı olmasını diliyorum. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim. Umuyorum ki bu proje, ülkemizin diğer belediyelerine de örnek teşkil eder.” Konuşmaların ardından protokol ve basın mensupları tesisi gezerek incelemelerde bulundu.

ÇOK DONANIMLI BİR TESİS İNŞA EDİLDİ

Öte yandan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki Antikkapı A.Ş. tarafından kurulumu tamamlanan tesis, aynı zamanda Kocaeli’de birçok noktada hizmet veren Antikkapı A.Ş.’nin ana üretiminin ve lojistik ağının da merkezi olacak. Hızır 41 üretim tesisinin yüzölçümü 10.350 m². Kapalı alan ise 5.300 m². Tesisin zemin katında; sıcak yemek üretim alanı, ekmek üretim alanı, et işleme bölümü, sebze ön yıkama ve hazırlık bölümleri, unlu mamüller alanı, pastörize yemek üretim ve paketleme alanı ile mal kabul, kuru gıda ve sarf malzeme depolama alanları ile personel ofisleri yer alıyor. Birinci katta ise idari birimler ve personel yemekhanesi bulunuyor. Tesiste ayrıca üretim personelleri için 2 adet giyinme odası, 2 adet mescit ve 2 adet lavabo bulunuyor.

HİJYEN, BARİYERLER İLE SAĞLANIYOR

Hijyene ve insan sağlığına büyük önem verilen Hızır 41-Afet Mutfağı’nda tesislere giren herkes hijyen bariyerlerinden geçiyor. Gıda güvenliğini ve hijyeni sağlamak adına her alan girişinde hijyen bariyeri bulunuyor. Hijyen bariyerleri sayesinde üretim alanlarındaki temizlik ve hijyen en üst seviyede kontrol edilmiş oluyor. Hızır 41 hizmet alanları arasında ise; Afet Mutfağı, Gıda Üretim Tesisi ve Mobil Afet Tırları yer alıyor. Hayati önem taşıyan bu 3 hizmet ile acil durumlarda vatandaşların temel yiyecek ihtiyaçlarının güvenle ve hızlı bir şekilde karşılanması amaçlanıyor.

GÜNLÜK ÜRETİM KAPASİTESİ NE KADAR?

Hızır 41-Afet Mutfağı’nın günlük pişirme ve kuru pasta bölümünde; 150 bin kişilik çorba, 20 bin kişilik 3 çeşit yemek (çorba, ana yemek, yardımcı yemek), 3 bin kişilik paket pastörize yemek, 3 bin kişilik paket kahvaltı, 3 bin porsiyon dondurulmuş yaş pasta, 6 bin porsiyon şerbetli tatlı, 2 bin 500 porsiyon sütlü tatlı, 3 ton et işleme, 3 ton kuru pasta, 22 bin ekmek üretimi yapılabiliyor.

MOBİL AFET TIRLARI HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

“Önce insan” diyerek çıkılan yolda Mobil Afet Tırları da önemli bir yer teşkil ediyor. 17 Ağustos 2021 yılından bu yana acil bir afet durumunda yardıma ihtiyacı olan insanlar için olayın ilk saatlerinde hizmet vermeye başlayan Mobil Afet Tırları, vatandaşların yanında daha çok olmaya devam edecek. 3 adet yemek tırı ve 1 adet fırın tırı (ekmek üretimi) olarak hizmet veren Mobil Afet Tırları, 15 dakikada kurulabilen sistemiyle; 5 gün dışarıya bağımsız olarak çalışabilmekte, araç seyir halindeyken ekmek ve yemek üretimi yapabilmekte. Araçta personellerin barınması için 5 adet yatak ile 7 adet personelin konaklama kapasitesi, duş ve klima sistemi de bulunmakta. Her bir Afet Tırı ile; günlük 30 bin kişilik çorba, günlük 10 bin üç çeşit yemek ve günlük 40 bin roll ekmek üretilebiliyor.