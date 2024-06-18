Doğrudan tekneden alım yaparak sofralara balık bolluğu yaşatan Migros, Türk somonunun yanı sıra Norveç somonlarını da en taze şekilde ve uygun fiyatlarla Türkiye’nin dört bir yanındaki müşterilerine ulaştırıyor.İSTANBUL (İGFA) - Müşterilerine yıl boyunca bol çeşit ve uygun fiyatlarla kaliteli deniz ürünleri sunmayı hedefleyen Migros, Norveç'in soğuk sularında yetişen somonları tüketicisinin beğenisine sunuyor. Geçen sene yaklaşık 2.200 ton toplam somon satışı yapan Migros, Norveç’te gerçekleştirdiği anlaşma ile bu sene Norveç somonu alımlarını da üçe katlamayı planlıyor.

TÜRK SOMONU HASADI DEVAM EDİYOR

Balık alımlarında müşterilerin ilk adresi olan Migros, Türk somonu sevenlerin de ilk tercihi konumunda. Migros, geçtiğimiz yıl sektörde ilk olarak Karadeniz’de Türk somonu hasadı gerçekleştirmişti. Bu yıl da haziran ayı sonuna kadar denizdeki üretimini sürdürecek. Mağazalarında özel balık hizmeti sunan Migros, 2024 yılında toplam 15 bin ton balık alımı gerçekleştirecek.

Migros, Karadeniz’de tuttuğu Türk somonunu, tazenin yanında donuk ve işlenmiş olarak da yıl boyunca uygun fiyatlarıyla tüketicilerle buluşturuyor. Yerli somonların hasat sezonundan başlayarak sofralara ulaşana kadar tüm süreçte balıkçılarla kol kola çalışıyor. Sürdürülebilir ve çevre dostu uygulamaları kapsamında deniz balıklarında mevzuata ve boy yasaklarına uygun alımlar yaparak sürdürülebilir balıkçılığı destekleyen Migros, İyi Tarım uygulamaları kapsamında üreticilerle çalışarak kültür balıkçılığı yetiştiriciliğine de katkıda bulunuyor. Norveç somonu için ise dünyanın en büyük somon firmalarından biriyle iş birliği yaparak etiket üzerindeki GLT sistemi (Infor M3 Graphical Lot Tracker) sayesinde somonların üreme aşamasından tabağa ulaşana kadar tüm süreçlerinin izlenebilirliğini sağlıyor.