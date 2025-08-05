Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Mısır Kızılayı iş birliğiyle Gazze’ye gıda, su, ilaç ve temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan insani yardım tırlarının Refah Sınır Kapısı üzerinden ulaştırıldığını duyurdu. Yılmaz, bağışçılara teşekkür etti.ANKARA (İGFA) - Türk Kızılay, Gazze halkına yönelik insani yardım faaliyetlerini sürdürüyor.

Gazze’ye yönelik yardım faaliyetleri, bölgedeki insani krize umut olmaya devam eden Türk Kızılay Genel Başkan Fatma Meriç Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mısır Kızılayı ile iş birliği içinde Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze’ye yardım tırlarının ulaştırıldığını belirtti.

https://twitter.com/FatmaMericYlmaz/status/1952291263429951579

“BAĞIŞLARINIZ SİVİLLERE UMUT OLUYOR”

Yılmaz, gıda, su, ilaç ve temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan yardım tırlarının Gazze’deki sivillere destek sağladığını ifade ederek, “Bu iyilik köprüsünün kurulmasında emeği geçen tüm bağışçılarımıza gönülden teşekkür ederiz” dedi.