Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, İngiltere Başbakanı Starmer ile görüşmesine ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi.

Görüşmede, Türkiye ile İngiltere ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındığı kaydedildi.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Gazze’deki insani durumun kritik noktaya ulaştığını, yaşananlara ses çıkarmanın ötesine geçilmesinin insanlığa karşı bir görev olduğunu ifade etti.

Türkiye’nin Gazze’ye sürekli insani yardımı gönderdiğini, arabulucuların bölgede ateşkesi sağlama gayretlerini ve ateşkes müzakerelerini de desteklediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’i ateşkese ve iki devletli çözüme zorlayacak adımların atılmasının önemini ortaya koydu.

Erdoğan, ayrıca İngiltere Başbakanı Starmer’ı Filistin Devletini tanıma ile ilgili açıklamaları nedeniyle tebrik etti.