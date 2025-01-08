Çukurova Uluslararası Havalimanı açıldığı günden bu yana 2 milyon 8 bin 448 yolcuya hizmet verirken, toplamda 13 bin 698 uçak havalimanına iniş kalkış yaptı.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin gökyüzüne açılan 58. kapısı Çukurova Uluslararası Havalimanının yolcu ve uçak trafiğini değerlendirdi.
Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında havalimanını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 10 Ağustos tarihinde hizmete aldıklarını anımsatarak, havalimanının açıldığı günden beri 2 milyonun üzerinde yolcumuzu ağırladığını kaydetti.
Bakan Uraloğlu, açılışından bugüne Çukurova Uluslararası Havalimanının iç hatlarda 1 milyon 546 bin 408, dış hatlarda ise 462 bin 40 olmak üzere toplam 2 milyon 8 bin 448 yolcuyu ağırladığını bildirdi. Uçak trafiği hakkında da bilgi veren Bakan Uraloğlu, iç hatlarda 10 bin 272, dış hatlarda ise 3 bin 426 olmak üzere toplam 13 bin 698 uçak havalimanımıza iniş kalkış yaptığını kaydetti.
Havalimanının yıllık 9 milyon yolcu kapasitesi, 110 bin metrekare terminal alanı olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, açıklamasında, "Başta Mersin ve Adana ile Osmaniye ve Niğde'ye de olan yakınlığıyla bu şehirlerde yaşayan 5 milyonun üstündeki vatandaşımıza hizmet eden havalimanımız, Türkiye'nin Ortadoğu ülkelerine açılan en önemli kapılarından da biri. Çukurova, bölgesel olması niteliğiyle de havacılık alanındaki en önemli altyapı yatırımlarından biri. Bölgenin gelişimine büyük katkı sağlıyor, bölgesel kalkınmanın lokomotifi oluyor" ifadelerini kullandı.