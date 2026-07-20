Bilişim 500 Araştırması'nın 2025 yılı sonuçlarına göre, Türkiye'nin en büyük 500 bilişim şirketinin toplam geliri yıllık yüzde 40 artarak 1,6 trilyon TL'ye yükseldi. Sektörde büyüme sürerken, yapay zekâ gelirleri yüzde 58 artışla teknoloji yatırımlarının merkezine yerleşti.

BURSA (İGFA) - Bilişim sektörünün yakından takip ettiği Bilişim 500 - İlk Beş Yüz Bilişim Şirketi Araştırmasının 2025 yılı özet verileri açıklandı. Bu yıl 27'nci kez gerçekleştirilen araştırma, Türkiye bilişim sektörünün büyüme eğilimlerini, teknoloji yatırımlarındaki değişimi ve rekabet dinamiklerini ortaya koydu.

'Teknolojinin İpek Yolu Anadolu'dan Geçmeli!' temasıyla hazırlanan araştırmaya göre, Türkiye'nin en büyük 500 bilişim şirketinin toplam geliri geçen yıla göre yüzde 40 artarak 1,6 trilyon TL seviyesine ulaştı. Ancak sektör büyümeye devam etmesine rağmen önceki yıllardaki yüksek büyüme hızını koruyamadı. 2023 yılında TL bazında yüzde 88 olan büyüme oranı, iki yıl içinde yarıya geriledi.

YAPAY ZEKÂ YATIRIMLARI HIZ KESMEDİ

Araştırmayı değerlendiren Bilişim Zirvesi Şirketi Araştırma ve Veri Hizmetlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Özlem Unan, yapay zekânın şirketler için artık yalnızca bir yatırım alanı değil, iş stratejisinin merkezindeki unsurlardan biri haline geldiğini söyledi.

Unan, 2025 verilerinin bilişim sektöründe daha seçici yatırım dönemine işaret ettiğini belirterek, yapay zekâ gelirlerinin bir önceki yıla göre yüzde 58 arttığını ve teknoloji yatırımlarının yönünü belirleyen önemli başlıklardan biri olduğunu ifade etti.

HIZLI BÜYÜYEN ŞİRKET SAYISI AZALDI

Araştırmada dikkat çeken bir diğer sonuç ise büyümenin şirketler arasında eşit dağılmaması oldu. 2025 yılında Bilişim 500 listesinde yer alan şirketlerin yalnızca yüzde 8'i gelirlerini yüzde 100'ün üzerinde artırabildi. Listenin en yüksek büyüme oranı ise yüzde 323 olarak gerçekleşti.

YERLİ YAZILIMLAR BÜYÜMEYİ TAŞIYOR

Türkiye'de geliştirilen sektörel yazılımların gelirleri geçen yıla göre yüzde 35 arttı. Bu alandaki çözümler, toplam yazılım gelirlerinin yüzde 67'sini oluşturdu. Finans, bankacılık, turizm ve savunma sanayisine yönelik yerli yazılımlar, sektör büyümesinin önemli itici güçleri arasında yer aldı.

Araştırmada ilk kez yer verilen 'Yönetilen Hizmetler' kategorisi de sektörün yükselen alanlarından biri olarak öne çıktı. Bu kategorinin toplam gelirinin 3 milyar TL'ye ulaştığı belirtilirken, yapay zekâ yatırımlarındaki artış ve şirketlerin dış kaynak kullanımına yönelmesiyle birlikte önümüzdeki dönemde daha hızlı büyümesi bekleniyor.

Özlem Unan, yapay zekânın yaygınlaşmasıyla birlikte yalnızca yazılım yatırımlarının değil, güçlü altyapı, bulut teknolojileri ve nitelikli insan kaynağı ihtiyacının da arttığını belirterek, yönetilen hizmetlerin şirketler için stratejik bir dönüşüm alanına dönüştüğünü ifade etti.

Bilişim 500'ün 2025 yılı sonuçları, 5 Ağustos'ta İstanbul Grand Pera Tarihi Emek Sineması'nda düzenlenecek ödül töreninde kamuoyuyla paylaşılacak. Organizasyon, Türkiye'nin dijital ekonomide teknoloji üreten ve bölgesel bir merkez olma hedefini sektör gündemine taşımayı amaçlıyor.