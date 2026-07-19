Meta'ya ait sosyal medya platformları Facebook ve Instagram'da küresel çapta erişim sorunu yaşadı. Milyonlarca kullanıcı hesaplarına yaklaşık bir saat boyunca giriş yapamazken, akış yenileme ve mesajlaşma hizmetlerinde de aksaklıklar meydana geldi.

BURSA (İGFA) - Dünyanın en yaygın kullanılan sosyal medya platformları Facebook ve Instagram, 19 Temmuz 2026 Pazar günü dünya genelinde teknik bir erişim sorunuyla karşı karşıya kaldı.

Sabah saatlerinden itibaren çok sayıda kullanıcı, hesaplarına giriş yapamadıklarını ve platformlara erişimde ciddi aksaklıklar yaşandığını bildirdi. Sorundan etkilenen kullanıcıların ekranında 'Hesaba Geçici Olarak Ulaşılamıyor' uyarısı görüntüleniyor. Meta tarafından kullanıcılara gösterilen hata mesajında, 'Sitedeki bir sorundan dolayı hesabına şu anda ulaşılamıyor. Bu sorunun kısa süre içinde çözülmesini umuyoruz. Lütfen birkaç dakika içinde tekrar dene' ifadeleri yer alıyor.

Giriş sorunlarının yanı sıra ana sayfa akış yenilenemezken, gönderilerde yüklenmedi ve mesajlaşma hizmetlerinde de kesintiler yaşandı.