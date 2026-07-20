Şirketler, Müşterek Taarruz Füzesi (JSM) silah sistemini önde gelen insansız hava platformuna kazandırıyor

ACCESS Newswire / SAN DIEGO, KALİFORNİYA (İGFA) - General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) ve KONGSBERG Gruppen ASA (KONGSBERG), Joint Strike Missile (JSM) silah sisteminin MQ-9B platformuna entegrasyonu için Sistem Gereksinimleri İncelemesi (SRR) ve Ön Tasarım İncelemesi'ni (PDR) tamamladı. Bu tasarım ve entegrasyon çalışması, MQ-9B ve müşterilerine uzun menzilli vurucu kabiliyet kazandırmayı amaçlayan ve her iki şirket tarafından ortak finanse edilen bir projedir. Söz konusu incelemeler, 30 Haziran'da Norveç'in Kongsberg kentinde başarıyla tamamlandı.

MQ-9B, GA-ASI tarafından üretilen ve SkyGuardian® ile SeaGuardian® modellerini içeren, sektör lideri bir insansız hava sistemidir (UAS). KONGSBERG ise yüksek öncelikli hedeflere karşı kullanılmak üzere sınıfının en iyisi bir silah sistemi olan JSM'yi üretmektedir.

GA-ASI Uluslararası Programlar ve Kamu İlişkileri Başkan Yardımcısı Niki Johnson, 'JSM'nin MQ-9B platformumuza kattığı değerin farkındayız. Bu entegrasyon çalışması, sektörün yeni kabiliyetleri etkili bir şekilde entegre ederek bunları hızlı bir şekilde sahadaki kullanıcılara sunabileceğini göstermektedir' dedi.

MQ-9B, hem kara hem de deniz üzerinde görev yapabilen uzun süre havada kalış kabiliyetine sahip insansız bir platformdur. JSM ise yüksek öncelikli hedeflere karşı kullanılmak üzere geliştirilmiş beşinci nesil, düşük görünürlüklü havadan karaya füzedir.

KONGSBERG Füze ve Aerostructures Kıdemli Başkan Yardımcısı Jens Gjestvang, 'JSM'nin MQ-9B gibi insansız bir hava platformuna entegre edilmesi, pilotlu hava araçlarıyla birlikte veya bağımsız olarak kullanılabilecek yüksek kabiliyetli bir vurucu görev seti sunmaktadır. Bu, savunma sektöründe giderek artan bir ilgi gördüğünü gözlemlediğimiz bir operasyonel kabiliyettir' dedi.

MQ-9B platformları, tüm hava koşullarında görev yapabilen çok görevli ve çok alanlı insansız hava sistemleridir. MQ-9B uçakları Birleşik Krallık Kraliyet Hava Kuvvetleri, Belçika Savunması ve Japonya Sahil Güvenliği tarafından kullanılmaktadır. Ayrıca Kanada, Danimarka, Polonya, Almanya, Katar, Tayvan, Hindistan ve ABD Hava Kuvvetleri (Özel Operasyonlar Komutanlığı desteği kapsamında) tarafından tercih edilmiştir. MQ-9B ayrıca ABD Donanması'nın Northern Edge, Integrated Battle Problem, RIMPAC, ve Group Sail gibi çeşitli tatbikatlarında da yer almıştır.

KONGSBERG Hakkında

KONGSBERG, derin denizden uzaya kadar insanları ve kritik altyapıları korumaktadır. İnovasyon, iş birliği ve kararlılıkla savunma, güvenlik ve gözetleme pazarlarına yönelik teknolojiler ve çözümler geliştirmektedir. KONGSBERG, askeri ve sivil uzmanlığı bir araya getirerek savunma, araştırma ve ticari uygulamalar için hızlı inovasyonu mümkün kılmaktadır. JSM, gelişmiş savunma sistemlerinden kaçınacak şekilde tasarlanmış 5. nesil bir vurucu füzedir. Füze; Norveç, Japonya, Avustralya, ABD ve Almanya tarafından tercih edilmiştir.

GA-ASI Hakkında

General Atomics Aeronautical Systems, Inc., dünyanın önde gelen insansız hava sistemleri (UAS) üreticisidir. 9 milyondan fazla uçuş saatine ulaşan Predator® serisi, 30 yılı aşkın süredir operasyonlarda yer almakta olup MQ-9A Reaper®, MQ-1C Gray Eagle®, MQ-20 Avenger® ve MQ-9B SkyGuardian®/SeaGuardian® platformlarını içermektedir. Şirket, sürekli durumsal farkındalık sağlayan ve hızlı müdahale imkânı sunan uzun süreli, çok görevli çözümler geliştirmeye odaklanmaktadır.

Daha fazla bilgi için www.ga-asi.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Avenger, EagleEye, Gray Eagle, Lynx, Predator, Reaper, SeaGuardian ve SkyGuardian, General Atomics Aeronautical Systems, Inc.'in ABD ve/veya diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır.

KAYNAK: General Atomics Aeronautical Systems, Inc.