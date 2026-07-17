Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından orman ve arazi yangınlarına karşı devreye alınan yapay zekâ destekli termal kamera sistemi, Gölmarmara ilçesinde meydana gelen arazi yangınını başlangıç aşamasında tespit ederek erken müdahaleye katkı sağladı.

MANİSA (İGFA) - Manisa il genelinde 50 stratejik noktaya yerleştirilen ve 360 derece hareket kabiliyetine sahip yapay zekâ destekli termal kameralar, yangının oluşturduğu sıcaklık artışı ve duman hareketini saniyeler içinde algıladı. Sistem tarafından oluşturulan otomatik alarm, Büyükşehir Belediyesi itfaiye yetkililerine anında iletilirken ilgili kurumlar da hızla bilgilendirildi.



Sistemin kayıtlarına yansıyan görüntülerde, termal kameranın yangın noktasında 158 dereceyi aşan sıcaklığı tespit ederek otomatik alarm oluşturduğu görüldü. Eş zamanlı alınan optik kamera görüntüsüyle yangının bulunduğu bölge doğrulanırken, ekiplerin yönlendirilmesi ve müdahale süreci de hız kazandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen yapay zekâ destekli termal kamera sistemi, 17 ilçede 50 stratejik noktada 7 gün 24 saat kesintisiz görev yapıyor. Yapay zekâ destekli yazılım sayesinde en küçük duman hareketi ve sıcaklık değişimleri anlık olarak analiz edilerek olası yangınlara erken uyarı veriliyor. Başkan Besim Dutlulu öncülüğünde, ormanlık alanların, tarım arazilerinin ve yerleşim yerlerinin korunmasına yönelik teknolojik yatırımlarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, yapay zekâ destekli erken uyarı sistemiyle yangınlara daha hızlı ve etkin müdahale edilmesine katkı sağlamaya devam ediyor.