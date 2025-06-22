Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), Türkiye’nin ilk çok maksatlı topçu tapası MOD184’ü geliştirerek seri üretime hazır hale getirdi. 105 mm’den 203 mm’ye kadar tüm topçu sistemlerinde kullanılabilen tapa, mühimmatın etkinliğini artırarak operasyonel birliklere esneklik sunuyor.ANKARA (İGFA) - Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), savunma sanayiinde önemli bir başarıya imza attı. Türkiye’nin ilk çok maksatlı tapası MOD184’ün kalifikasyon süreci tamamlanarak seri üretime hazır hale getirildi.

105 mm’den 203 mm’ye kadar geniş bir yelpazede topçu sistemleriyle uyumlu olan MOD184, hedefin niteliğine göre programlanabilme özelliğiyle mühimmatın etkinliğini maksimize ediyor.

DÖRT FARKLI MODDA ÜSTÜN PERFORMANS

MOD184, hassas çarpma, gecikmeli patlama, zaman ayarlı patlama ve yaklaşma özelliklerini bir arada sunuyor. Bu çok yönlü özellikler, operasyonel birliklere sahada esneklik ve lojistik kolaylık sağlıyor. Tapa, farklı hedef türlerine göre özelleştirilebilir yapısıyla Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) envanterine güç katmaya hazırlanıyor.

https://twitter.com/MKEgovtr/status/1936733046062948387

MKE’nin bu başarısı, topçu mühimmatlarında dışa bağımlılığı sona erdirmek adına kritik bir adım olarak değerlendiriliyor. MOD184’ün seri üretime geçişi, Türkiye’nin savunma sanayiinde yerli ve milli üretim kapasitesini bir kez daha ortaya koydu.

MKE’nin sosyal medya paylaşımında vurguladığı üzere, MOD184 tapası, TSK’nın operasyonel ihtiyaçlarını karşılamak ve sahada üstünlük sağlamak için tasarlandı.