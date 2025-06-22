“Cumhurbaşkanına tehdit” suçlamasıyla dün akşam saatlerinde gözaltına alınan gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı. Dün akşam saatlerinde gözaltına alınan gazeteci Fatih Altaylı bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Altaylı savcılık ifadesinde, "Yaklaşık 3 dakika olan orijinal video, benim açıklama yaptığım ve tarihsel bilgi verdiğim videodur.

Diğer, yaklaşık 30 saniyelik kısa olan video ise bu videolardan kesilerek, anlam bütünlüğü bozularak, sanki Cumhurbaşkanını tehdit ediyormuşum algısı yaratmak için kurgulanmış ve kamuoyuna servis edilmiş videodur" ifadelerini kullandı.

TUTUKLAMA TALEP EDİLDİ

Cumhurbaşkanı’na tehdit iddiasıyla gözaltına alınan Fatih Altaylı’nın savcılık ifadesi sona erdi. Altaylı ifadesinin ardından, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

HAKİMLİK İFADESİ SONA ERDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne yapılan tutuklama talebinde, "Şüphelinin üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suça dair yasada yazılı cezanın üst haddi dikkate alınarak 5271 sayılı CMK’nın 100. vd. maddeleri uyarınca TUTUKLANMASINA, Karar verilmesi kamu adına talep olunur" ifadelerine yer verildi.

FATİH ALTAYLI TUTUKLANDI

"Cumhurbaşkanına tehdit" suçlamasıyla dün akşam saatlerinde gözaltına alınan gazeteci Fatih Altaylı, tutuklandı.



EŞİNDEN İLK AÇIKLAMA

Fatih Altaylı'nın eşi Hande Altaylı karar sonrası yaptığı sozcu.com.tr'ye yaptığı açıklamada, "Açıklamaya gerek olan şey kararın kendisi. Bizim bir şey açıklayacak durumumuz yok, açıklayamıyoruz çünkü bu durumu" ifadelerini kullandı.

"ASLAN GİBİ YATAR ÇIKAR FATİH BEY"

Altaylı'nın avukatı Ömer Teker ise ilk açıklamasında şunları kaydetti:

"Biz daha sevk edilmeden, bize bildirim yapılmadan internete sevk maddeleri ve yazılar düşüyor daha biz göremiyoruz. Diyecek hiçbir şey yok. Hukukun bittiğini bir daha gördük. Aslan gibi de yatar çıkar Fatih Bey."

NE OLMUŞTU?

Dün bir anket şirketinin araştırmasına ilişkin yorumlarının ardından gün içerisinde Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın 'Senin suyun ısındı' dediği Fatih Altaylı akşam saatlerinde gözaltına alındı.

İstanbul Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fatih ALTAYLI hakkında kendi ismiyle anılan “Youtube” sosyal medya kanalında 20/06/2025 tarihli yayında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan tehdit içerikli sözleri nedeniyle Cumhubaşkanını Tehdit (TCK md. 310/2 delaletiyle 106/1) suçundan re’sen soruşturma başlatılmış olup adı geçen şahıs İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne verilen talimat gereği bugün yakalanarak gözaltına alınmıştır."

Gazeteci Fatih Altaylı, 22 Haziran 2025 tarihinde İstanbul Adliyesi’ne sevk edilmesinin ardından “Cumhurbaşkanına suikast” (TCK 310/2) ve “Cumhurbaşkanını tehdit” (TCK 106/1) suçlamalarıyla tutuklandı. Savcılık, Altaylı’nın bir programda sarf ettiği sözleri bu suçlara delil olarak değerlendirdi.

Sulh Ceza Hâkimliği, tutuklama kararını, Altaylı’nın kaçma ve saklanma ihtimalini gerekçe göstererek verdi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, karar sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Çelik paylaşımında, "Gazeteci Fatih Altaylı'yı tutuklayarak hepimize gözdağı vermek istediklerini biliyoruz. Halka, korku dışında vaadi kalmayan bir iktidar ömrünü doldurmuştur. Bu kör karanlık geride kaldığında, zindanlarda geçirilen her gün, dürüst insanların onur madalyası olacak. Yaşasın özgür basın. Yaşasın özgür Türkiye Cumhuriyeti" ifadelerini kullandı.

Tutuklama kararı, kamuoyunda ifade özgürlüğü ve yargı bağımsızlığı tartışmalarını yeniden alevlendirdi