Adalet Bakanı Akın Gürlek, 33 ilde düzenlenen yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve kara para aklama operasyonunda 8,7 milyar TL'lik suç gelirinin tespit edildiğini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adalet, İçişleri ile Hazine ve Maliye bakanlıklarının koordinasyonunda yürütülen operasyonlarla suç örgütlerine yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirtti.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarda, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarına yönelik 33 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

8,7 MİLYAR TL'LİK SUÇ GELİRİ TESPİT EDİLDİ

Bakan Gürlek, operasyon kapsamında yaklaşık 8,7 milyar TL'lik suç gelirinin ortaya çıkarıldığını açıkladı. Açıklamada, özellikle gençleri hedef alan yasa dışı bahis ağlarına karşı yürütülen mücadelenin süreceği vurgulanırken, tüm şüpheliler hakkında adli işlemlerin titizlikle devam ettiği bildirildi. Bakan Gürlek, 'Milletimizin huzuruna ve ekonomimize kasteden hiçbir yapıya asla geçit vermeyeceğiz' ifadelerini kullandı.

Operasyonda emeği geçen Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ekiplerine teşekkür edildi.