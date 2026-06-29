Keşan Ticaret ve Sanayi Odası, üyelerinin dijital dönüşümüne katkı sağlamak amacıyla Trendyol iş birliğiyle düzenlediği seminerde e-ticaret ve e-ihracatın püf noktalarını paylaştı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de Keşan Ticaret ve Sanayi Odası (Keşan TSO), üyelerinin dijital dönüşüm süreçlerine katkı sağlamak ve küresel pazarlardaki rekabet güçlerini artırmak amacıyla önemli bir etkinliğe imza attı. Keşan TSO ve Trendyol iş birliğinde düzenlenen 'Trendyol E-Ticaret Süreçleri, Pazaryeri Dinamikleri, Dijital Satış Stratejileri ve E-İhracat Fırsatları Semineri', oda üyeleri ve çalışanlarının yoğun katılımıyla Keşan TSO ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

DİJİTAL TİCARETTE REKABETİN ŞİFRELERİ PAYLAŞILDI

Seminerde, Trendyol Marmara Satış İş Geliştirme Yöneticisi Burkay Ersan sunum yaptı. Ersan, yerel işletmelerin dijital ticaretteki rekabet gücünü artıracak stratejik yöntemleri katılımcılarla paylaştı.

Pazaryerlerinde başarılı birer satıcı olmanın inceliklerine değinen Ersan; e-ticaret süreçlerinde dikkat edilmesi gereken kritik hususlar ve e-ihracat alanındaki en güncel küresel fırsatlar hakkında detaylı bilgiler aktardı.

DİJİTAL PAZARLAMADAN MÜŞTERİ DENEYİMİNE KAPSAMLI BİLGİLENDİRME

Etkinlikte ayrıca Trendyol uzman ekibi tarafından; Dijital pazarlama trendleri, Müşteri deneyimi yönetimi, Ürün yönetimi ve optimizasyonu, Satış performansını artırmaya yönelik pratik uygulamalar,

gibi e-ticaretin merkezinde yer alan konular hakkında kapsamlı sunumlar yapıldı. Katılımcılar, merak ettikleri tüm soruları doğrudan Trendyol uzmanlarına yönelterek, işletmelerinin dijital dönüşüm yolculuğuna rehberlik edecek nitelikte ilk ağızdan yanıtlar alma fırsatı buldu.

KEŞAN TSO'DAN DİJİTALLEŞME VURGUSU

Seminerin ardından Keşan TSO yetkilileri yaptıkları açıklamada, üyelerin çağı yakalaması adına bu tür etkinliklerin önemine dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi: 'Keşan Ticaret ve Sanayi Odası olarak, üyelerimizin dijitalleşme süreçlerine katkı sunacak, e-ticaret ve e-ihracat alanlarında rekabet güçlerini artıracak eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerini hız kesmeden sürdürmeye devam edeceğiz.'