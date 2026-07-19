Uluslararası Rotary'nin Türkiye'deki üç bölge federasyonuna bağlı binlerce Rotaryen, Rotaract ve Interact üyesi, 2026-2027 hizmet dönemine Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzurunda anlamlı bir başlangıç yaptı. Yeni dönem, 'Kalıcı Etki Yarat' sloganıyla Anıtkabir'de düzenlenen görkemli törenle resmen başladı.

Ferit Binzet / ANKARA (İGFA) - Her yıl 1 Temmuz'da başlayan Rotary dönemi, bu yıl Ankara'da gerçekleştirilen NATO Zirvesi nedeniyle 18 Temmuz'da start aldı. Türkiye Rotary ailesi, bu özel başlangıcı Anıtkabir'de bir araya gelerek taçlandırdı.

Uluslararası Rotary'nin 2420, 2430 ve 2440 Bölge Federasyonlarından yüzlerce temsilci, sabahın erken saatlerinde Ankara'da buluştu. Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine ulaşan Rotary ailesi, çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde Ulu Önder'e bağlılıklarını bir kez daha güçlü şekilde ifade etti. Tören, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'nde devam etti.

'ATA'NIN İZİNDE KALICI ETKİ' MESAJI

Törenin en anlamlı anlarından biri ise Rotary 2430 Bölge Federasyonu 2026-2027 Dönem Başkanı Orhan Uludağ'ın Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı mesaj oldu. Uludağ, Türkiye Rotary ailesinin Atatürk ilke ve inkılaplarına olan bağlılığını vurgulayarak, 'Türkiye Rotary ailesi olarak, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden kararlılıkla yürümeye devam ediyoruz. O'nun çağdaş uygarlık hedefi doğrultusunda; 'kendinden önce hizmet' anlayışıyla, bu yılın teması olan 'Kalıcı Etki Yarat' diyerek ülkemizin dört bir yanında insan hayatına dokunan projeler üretmeyi sürdüreceğiz. Yeni dönemin, Atatürk'ün 'Yurtta barış, dünyada barış' ilkesinden ilham alarak başta ülkemize olmak üzere tüm dünyaya barış, huzur, sağlık ve umut getirmesini diliyoruz' dedi.

Rotaryenler, Anıtkabir'de verdikleri bu güçlü mesajla yalnızca yeni bir hizmet dönemine değil, aynı zamanda toplumsal fayda üretme kararlılıklarını bir kez daha tüm Türkiye'ye ilan etti