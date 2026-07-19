Ankara Keçiören Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yürüttüğü rutin temizlik çalışmalarıyla cadde, sokak ve kaldırımları daha temiz hale getiriyor.

ANKARA (İGFA) - Modern temizlik araçları ve personelle sürdürülen çalışmalar kapsamında ilçenin dört bir yanında düzenli temizlik faaliyetleri gerçekleştiriliyor.

TOPYEKÛN TEMİZLİK ÇALIŞMASI YÜRÜTÜLÜYOR

Keçiörenlilerin temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamını sürdürmesi için gece gündüz görev yapan ekipler, günlük planlama doğrultusunda cadde ve sokaklarda kapsamlı temizlik çalışması yürütüyor.

Süpürgeci personeller tarafından kaldırımlar ve yol kenarları titizlikle süpürülürken, yıkama araçları ve arazözlerle hem caddeler hem de kaldırımlar tazyikli suyla yıkanarak biriken toz ve kirler temizleniyor.

ÇÖP KONTEYNERLERİ ÖZEL ARAÇLARLA YIKANIYOR

Temizlik çalışmaları sırasında çöp konteynerleri de özel donanımlı araçlarla yerinde yıkanıp dezenfekte edilerek hijyenik hale getiriliyor. Eş zamanlı olarak çöp toplama ekipleri de ilçe genelinde evsel atıkları düzenli şekilde toplayarak çevre temizliğinin sürekliliğini sağlıyor.