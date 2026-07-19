Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Gazanfer Bilge Bulvarı'nda (Santral Rampası) üstyapı çalışması gerçekleştirecek. Bir hafta sürecek çalışma nedeniyle cadde trafiğe kapatılacak, ulaşım alternatif güzergâhlardan sağlanacak.

KOCAELİ (İGFA) - Kent ulaşımını hayata geçirdiği projelerle güçlendiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların daha konforlu ve kesintisiz ulaşımı için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Gazanfer Bilge Bulvarı'nda (Santral Rampası) yapılacak üstyapı çalışması, 20 Temmuz Pazartesi günü gece saatlerinde başlayacak. Cadde, çalışma süresince araç trafiğine kapalı olacak.

İzmit ilçesi Cedit, Topçular ve Erenler mahalleleri sınırları içerisinde yer alan Gazanfer Bilge Bulvarı'nda yürütülecek çalışmalar, 20 Temmuz Pazartesi günü başlayıp 26 Temmuz Pazar gününe kadar devam edecek. Bu süre boyunca cadde trafiğe kapalı olacak ve sürücüler alternatif güzergâhlara yönlendirilecek.

KULLANILACAK GÜZERGÂHLAR

Çalışma süresince toplu taşıma hatlarında da düzenlemeye gidildi. Buna göre; 11 nolu hat, Topçular Mahallesi ve Topçular Caddesi güzergâhını kullanacak. 16 nolu hat, Akçakoca Konutları'ndan ring yaparak mevcut güzergâhını sürdürecek. SH6 nolu hat, İsmail Gaspıralı Caddesi üzerinden eski İstanbul Caddesi'ni takip edecek. 51 ve 53 nolu hatlar ise Akçakoca Konutları önünden geçmeyecek.

Bir hafta sürecek çalışmalar boyunca güzergâh değişiklikleri Ekomobil uygulaması ve belediyenin internet sitesinden anlık olarak takip edilebilecek. Büyükşehir yetkilileri, sürücü ve yayaların çalışma süresince trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyarıda bulundu.