Mersin Büyükşehir Belediyesi, sorumluluk alanı dışında olmasına rağmen Gülnar ilçesinde Taşoluk ve Halifeler Mahalleleri'ni birbirine bağlayan 9 kilometrelik yolda çalışma başlatarak vatandaşlara güvenli ve konforlu ulaşım imkânı sundu.

MERSİN (İGFA) - Mersin Gülnar'da ulaşım ağında önemli hizmetlere imza atan Mersin Büyükşehir Belediyesi, sorumluluk alanı dışında kalan bölgelerde de çalışmalar yaparak, yurttaşın ulaşımını kolaylaştırıyor.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri; Anamur, Aydıncık, Bozyazı ve Gülnar'da yaşayan vatandaşların 50 yıldır kullandığı ve bugüne kadar hiçbir çalışma yapılmayan yolda çalışma başlattı.

Büyükşehir'in sorumluluk alanında olmamasına rağmen Gülnar ilçesinde yer alan Gülnar ilçesinde yer alan Taşoluk ve Halifeler Mahallelerine ait 9 kilometrelik yolda gerçekleşen çalışma konforlu bir ulaşım imkânı sağladı.

Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte üreticiler, yaylacılar ve bölgeyi ziyaret eden vatandaşlar daha güvenli ve konforlu ulaşım imkânına kavuştu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in 'merkezde ve kırsalda kaliteli ve konforlu yol' ilkesinden hareketle çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Mersin'de üretimin kalbi olan Anamur, Aydıncık, Bozyazı ve Gülnar'da kronik hale gelen ulaşım sorununu çözmek için, elini taşın altına koymaya devam ediyor. Yol çalışmalarının tamamlanmasıyla beraber, özellikle yaz aylarında binlerce üretici, yaylacı ve turistin ulaşımında güvenli ve konforlu bir sayfa açıldı.

DİNÇ: '20 GÜN GİBİ KISA BİR SÜREDE ALTYAPI VE SIKIŞTIRMA İŞLEMLERİNİ TAMAMLADIK'

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Gülnar Koordinasyon Sorumlusu Volkan Dinç, 'Bu yol Gülnar, Bozyazı, Aydıncık ve Anamurlu vatandaşlarımızın, hem yaylacılık hem de ürettikleri ürünleri taşımaları için sıklıkla kullandığı bir hat özelliği taşımaktadır. Aslında söz konusu Taşoluk-Ayalan-Söğüt yolu, Büyükşehir Belediyemizin sorumluluk ve görev alanında bulunan bir güzergâh değil. Ancak yıllardır asfaltlanmamış olması sebebiyle, bölge halkından çok yoğun şikâyet ve talep alıyorduk. Bunun üzerine yoğun bir mesai ile altyapı ve sıkıştırma işlemlerini 20 gün gibi kısa bir sürede tamamladık' dedi. Çift kat sathi kaplama ve asfaltlama işlemini 9 kilometrelik bir güzergâhta yaptıklarını kaydeden Dinç, 'Sorumluluk alanımızda olmasa bile yıllardır süregelen bu kronik sorunu çözüme kavuşturmaktan ve bu yolu güvenli, konforlu bir şekilde vatandaşlarımızın hizmetine sunmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz' sözlerine yer verdi.