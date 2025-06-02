Türkiye’de elektrikli araç sayısı 2024 itibarıyla 150 bini aştı ve bu araçların yüzde 30’undan fazlasını Çin menşeli otomobiller oluşturuyor.İSTANBUL (İGFA) - BYD’nin Manisa’da 1 milyar dolarlık yatırımla kurduğu, yıllık 150 bin araç kapasiteli üretim tesisiyle birlikte, servis, bakım ve yedek parça dinamikleri yeniden şekilleniyor. İstanbul Ticaret Odası 52’nci Komite Başkanı ve Motor Aşin CEO’su Saim Aşçı, Çinli markaların yükselişine dair şu değerlendirmeyi yaptı:

“Satılan her otomobilin ardında 10-15 yıl sürecek bir satış sonrası yaşam döngüsü var. Bugün pazarı domine eden Çin markalarının yedek parça tedarik zinciri ve servis ekosistemi henüz Avrupa markalarıyla eşdeğer değil. Ancak hızla gelişiyorlar ve biz buna hazır olmalıyız.”

BUGÜN ÇİN’DEN İTHAL ETTİĞİMİZ PARÇALARI YARIN ORAYA İHRAÇ EDEBİLİRİZ

Çinli markalar hâlâ büyük ölçüde yalnızca kendi orijinal parçalarıyla çalışıyor. Bu durum, kısa vadede yerli tedarikçileri ithalat baskısı altında bıraksa da araç parkının genişlemesiyle birlikte uyumlu ve alternatif parça talebinin de hızla artacağı öngörülüyor.

“Bugün Çin’den ithal ettiğimiz parçaları, yarın oraya ihraç etmek mümkün. Yeter ki kalite, hız ve veri yönetimi konularında kendimizi geliştirelim.” diyen Aşçı, Türkiye’deki üreticilerin Çinli devlere Tier-2 seviyesi tedarikçi olma potansiyeline dikkat çekti.

SERVİS AĞINDA BAĞIMSIZ ATILIM DÖNEMİ

Türkiye’de henüz geniş servis ağı kuramayan Çinli markalar, bağımsız servisler için de stratejik fırsatlar sunuyor. Eğitim, teknik destek ve hızlı parça erişimi konularındaki boşluklar, yeni iş modelleriyle doldurulabileceğini gösteriyor. Motor Aşin, bu noktada 90 ülkeye uzanan ihracat gücü ve 15 binin üzerindeki ürün çeşitliliğiyle, dönüşüm sürecinin merkezinde yer almayı hedefliyor. Aşçı, “Bu yalnızca bir ürün değişimi değil, aynı zamanda yeni bir ticari kültürün gelişimi. Artık sektörde sadece teknik değil, Çin okuryazarlığı da gerekiyor. Tedarik zekâsı, kültürel uyum ve lojistik çeviklikle ilerleyeceğiz.” dedi.

OTOMOTİVİN DÖNÜŞÜM MERKEZİNDE ARTIK “ÇİN GERÇEĞİ” VAR

Çin, sahip olduğu nadir toprak elementleri ve stratejik yeraltı kaynaklarıyla, küresel tedarik zincirinin kritik halkasını oluşturuyor. Ancak Çin'in etkisi yalnızca kaynak üstünlüğüyle sınırlı değil. “Yıllardır inşa ettiği güçlü altyapı, teknolojiye yaptığı agresif yatırımlar ve elde ettiği üretim deneyimi sayesinde otomotivde adeta yeni bir düzen kuruyor. Elektrikli araçlar, batarya teknolojileri ve yazılım tabanlı mobilite çözümleri gibi alanlarda yakaladığı ivme, yalnızca kendi pazarını değil, dünya genelindeki otomotiv dinamiklerini de yeniden tanımlıyor.” İfadelerini kullanan Saim Aşçı, “Bugün geldiğimiz noktada; otomotivin geleceğini konuşurken, Çin'in rolünü göz ardı etmek mümkün değil. Çünkü Çin artık sadece üretici değil, oyun değiştiren bir güç konumunda.” şeklinde devam etti.

SEKTÖRÜ UZAKTAN SEYRETMEYECEĞİZ, YÖN VERECEĞİZ

Çin markalarının yükselişiyle birlikte, satış sonrası sektörde hem rekabetin sertleşeceği hem de iş birliklerinin çeşitleneceği yeni bir döneme giriliyor. Bu dönüşümde güçlü tedarik yapısı, dijitalleşme ve stratejik adaptasyon en kritik başlıklar olacağını aktaran Aşçı “Otomotiv ekosisteminde artık değişimi seyretmek değil, yön vermek isteyenlerin çağına giriyoruz. Seyretmeyeceğiz, yön vereceğiz” açıklamasını yaptı.